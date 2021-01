L’alumnat de Xirivella es troba amb un regal sobre el pupitre en la seua volta al col·le

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els Reis Mags s’havien reservat una última sorpresa al seu pas per Xirivella. En aquesta freda i grisa demà, en la qual la volta a les classes s’antullava costa amunt, l’alumnat d’Infantil i Primària de tots els centres docents del municipi s’ha vist sorprés amb un obsequi sobre els seus pupitres: un llibre en valencià adaptat a cada tram d’edat i acompanyat d’una targeta dels Reis d’Orient. L’Ajuntament ha repartit uns 2400 llibres per les aules, allargant uns minuts més la il·lusió de les festes nadalenques. A més, l’alumnat empadronat en el municipi que cursa estudis en centres forans podrà reclamar el seu regal contactant amb l’Alcaldia. L’elaboració dels lots regale s’ha realitzat en col·laboració amb l’Editorial Bromera, que ha donat llibres i obsequis per a l’alumnat amb diversitat funcional de ADIXI i l’acollit a programes de protecció dels Serveis Socials municipals.

“Ha sigut un any molt dur i els Reis Mags han volgut premiar als nostres xicotets i xicotetes pel seu bon comportament”, relata l’alcalde Michel Montaner. “No hi ha res més il·lusionant que l’alegria en boca d’un xiquet”, postil·la. “Volíem allargar una miqueta més la màgia que va recórrer Xirivella la vesprada del dia 5 amb les tres comitives reals passejant per tota la localitat. El regal, un llibre, és un reconeixement a la dignitat amb la qual el públic infantil està suportant la pandèmia i una invitació a llegir i continuar somiant amb un final feliç”, afig la regidora d’Educació i Festes, Encarna Martí.