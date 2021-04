L’alumnat del Programa de Reforç de l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot treballa en un projecte sobre el TEA

Print This Post

L’alumnat de PR4 (Programa de Reforç) de l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot es troba treballant en un projecte de APS (Aprenentatge per Serveis) sobre el TEA, el Trastorn de l’Espectre Autista. El projecte es diu “TEAcompaño” i la principal finalitat és que el propi alumnat adquirisca coneixements sobre aquesta mena de trastorn “poder ajudar i entendre millor a les persones amb TEA”, segons compten els propis alumnes.

El TEA és un trastorn neurobiològic que pot afectar de diferents maneres i en diferents tipus a la conducta i personalitat però, generalment, les persones que el pateixen tenen un desenvolupament diferent en la comunicació, la interacció social, així com en la flexibilitat de pensament i de comportament.

Per a dur a terme el projecte, els alumnes i alumnes de PR4 de l’institut de Burjassot s’han posat en contacte amb alumnes amb TEA de l’IES Miguel Hernández d’Alacant, de l’IES María Moliner de Sagunt i de l’IES Leopoldo Querol de Vinaròs, treballant amb ells diferents aspectes per a així, posteriorment, comptar amb més eines per a poder ajudes a l’alumnat amb TEA del Vicent Andrés Estellés.