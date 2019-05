L’alumnat del Programa Soci Educatiu Municipal d’Almussafes crea un nou grafit

L’activitat, celebrada dimarts passat i inclosa en la VI Setmana de la Salut, busca fomentar els hàbits de vida saludable entre la joventut a través de l’art



És el segon any consecutiu que es duu a terme aquesta iniciativa impartida per Lezzart-Isabelle Nuytten

Una paret de grans dimensions situada al parc Poliesportiu va ser el lloc triat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes per a plasmar el resultat del taller de grafit que per segon any consecutiu es va oferir a l’alumnat participant en el Programa Soci Educatiu Municipal de la població dins de la Setmana de la Salut. L’activitat, impartida per l’artista de grafit i street art Lezzart (Isabelle Nuytten), es planteja amb l’objectiu de fomentar els hàbits de vida saludables i la salut social a través de l’art i mitjançant aquesta citada tècnica gràfica.



Per a això, es van programar tres sessions, dos teòriques i una altra pràctica. En la primera, celebrada en el Centre d’Informació Juvenil, es va explicar la finalitat de la iniciativa i es va realitzar un esbós del disseny. En la segona, de tipus pràctic, van traslladar al llenç triat totes les idees aportades per l’alumnat.



En el mur, situat just al costat de la Llar dels Jubilats, ja llueixen per al gaudi de les persones que transiten per aquest espai verd els missatges relacionats amb la salut física i emocional que el propi alumnat d’aquest programa de suport escolar ha volgut compartir amb la ciutadania. Poden llegir-se frases com ‘Mou-te’, ‘Menja sa’, Fes esport’, ‘Cuida’t’, Comparteix’, ‘Confia’, ‘Respecta’, o ‘Comunica’t’.