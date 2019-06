L’alumnat del Taller de diversitat funcional de Picassent visita el Centre d’interpretació i Educació Ambiental del Tancat de la Pipa

Print This Post

Dins de l’itinerari formatiu relatiu a la inserció tant laboral com social que està desenvolupant-se en el curs present al Taller Municipal de Diversitat Funcional de la Regidoria de Benestar Social, figuren objectius com conéixer els conceptes bàsics en educació ambiental i adquirir habilitats de comunicació per a realitzar difusió de temes mediambientals.



Per això, fa només uns dies, l’alumnat participant ha disfrutat d’una eixida formativa que ha tingut lloc al Centre d’interpretació i educació ambiental «El Tancat de la Pipa», una zona de reserva enclavada dins del Parc Natural de l’Albufera en la qual, gràcies a un procés de restauració ecològica, s’han recreat els principals ambients d’aigua dolça propis de l’aiguamoll, amb els quals l’alumnat ha pogut conéixer l’aspecte d’este llac abans del procés de contaminació i degradació ocorregut en els últims anys.