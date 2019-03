L’alumnat del TM de Jardineria de diversitat funcional de Picassent visita l’Observatori del canvi climàtic de València

Print This Post

L’alumnat del Taller Municipal de Jardineria per a persones amb diversitat funcional, ha realitzat una visita a l’observatori de canvi climàtic de València, realitzant activitats al voltant de l’aigua com a recurs que cal cuidar i aprendre a utilitzar bé, una temàtica en la qual han estat treballant durant estos dies.

A més d’aprofundir en la problemàtica del canvi climàtic, esta eixida també té com a objectiu conéixer i adquirir recursos per actuar com a persones voluntàries en aquelles associacions de temàtica mediambiental que ho necessiten.