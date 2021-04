L’alumnat d’Infantil d’Alcàntera de Xúquer aconsegueix el primer premi en el concurs literari ‘Sambori’

Una de les inquietuds més marcades d’un ésser humà sempre ha sigut la de viatjar. Conéixer nous llocs que premien una infinitat de sensacions i enriquisquen d’experiències tota una vida, fins i tot des que som xicotets. Això, una vegada més, han demostrat els alumnes d’Infantil del CEIP Cervantes d’Alcàntera de Xúquer, construint un relat centrat en un increïble viatge a l’Antàrtida. Aquesta gran història ha sigut reconeguda amb el premi literari ‘Sambori’ 2021 en la seua categoria, la de treball infantil. Per a l’alcalde de la localitat, Julio García és tot un orgull que els seus veïns més joves reben aquest premi: “Tenen una creativitat increïble. Per a Alcàntera és un orgull que es formen i cresquen ací. Hi ha poble, hi ha cultura i hi ha moltes possibilitats d’evolució. Són el nostre futur i ja vénen demostrant que estaran molt preparats per al que ve. Ara es tracta que juguen i gaudisquen”. L’alcalde, a més, ha volgut reconéixer la labor del col·legi municipal, el CEIP Cervantes: “Està ple de professionals excel·lents que cada any se superen. És una gran part del nostre sector cultural i educatiu, i en això bolquem gran part dels nostres esforços”.

El premi de literatura en valencià ‘Sambori’ és un dels més reconeguts dins del sector educatiu. Impulsat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, compta amb 6 categories: Formació Persones Adultes i EOI, Batxillerat i Cicles Formatius, Primer i Segon Cicle d’ESO i FP Bàsica, Segon i Tercer Cicle de Primària i Primer Cicle de Primària i Treball Infantil.