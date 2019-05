L’alumnat picassentí participa a la 31a edició de la campanya «Anem al Teatre»

Connect on Linked in

Més de 1500 xiquets i xiquetes dels diferents centres educatius del municipi gaudeixen d’un matí de teatre de carrer a la plaça del Mercat.

El teatre es pot consumir de moltes maneres, i una d’elles és fent-ho al carrer. I així ho ha après esta setmana l’alumnat d’infantil i primària dels diferents centres educatius del poble, amb espectacles infantils plens de màgia, música, malabars i humor. Esta activitat, que porta celebrant-se 31 anys, facilita l’accés al teatre en totes les seues expressions a la població infantil i juvenil.

Esta important cita cultural es fa possible cada any amb l’esforç dels ajuntaments participants, al voltant de 30 municipis, i la col·laboració de diverses entitats i institucions. Una llarga trajectòria en què milers de menuts i joves s’han sumat any rere any com espectadors actius i en la qual centenars de docents han trobat una important ferramenta educativa.

Jaume Sobrevela, regidor de Cultura, creu “imprescindible” este tipus d’activitats «perquè els xiquets i les xiquetes coneguen més maneres de fer teatre des d’una vessant didàctica però al mateix temps divertida».