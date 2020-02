L’alumnat TESI del Centre de Empelo i Desenvolupament rep els seus diplomes de certificació

Connect on Linked in

A través de les pràctiques formatives es pretén millorar la seua ocupabilitat



Un total de 13 alumnes i alumnes del curs d’Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions renovables han rebut els seus diplomes de la mà del regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Ángel Lorente, per haver finalitzat amb èxit aquest certificat de professionalitat.

El curs s’ha impartit en el Centre d’Ocupació i Desenvolupament i ha tingut una duració de 420 hores, on l’alumnat ha adquirit les competències bàsiques i tècniques per a desenvolupar un lloc de treball en el sector. A més, han pogut realitzar 120 hores de pràctiques no laborals en empreses del municipi, la qual cosa els ha permés adquirir una experiència de treball en un entorn real. Les pràctiques no laborals tenen l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de l’alumnat, augmentar el seu grau d’inserció i millorar la qualitat de les insercions reeixides.

Amb el lliurament de diplomes es posa fi al curs d’energies renovables, però no a l’itinerari integral per a la seua inserció laboral, ja que, com recalca l’edil “es garanteix el compromís recollit en el projecte TESI, tant per part de l’Ajuntament Quart de Poblet com de la Fundació Nova Feina, de continuar treballant per la inserció de l’alumnat, oferint-los seguiment i acompanyament per a guiar-los en el seu camí cap a l’ocupació”.

Aquest certificat es troba inclòs en el projecte Treballs en entorns sostenibles per a la inclusió social, que està executat per l’Ajuntament de Quart de Poblet a través del Centre d’Ocupació i Desenvolupament en col·laboració amb Nova Feina i que està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020.