L’alzireny David Pastor, de Salons Carlos Valiente, es proclama com el perruquer jove més important d’Espanya en els Premis Fígaro

El jove valencià es va proclamar ahir a la vesprada com el millor estilista menor de 28 anys en aconseguir el premi a Perruquer Revelació 2020.

Amb aquest premi aconseguit, la signatura de perruqueria s’adjudica el seu quart premi Fígaro des que començara la seua carrera artística en 2012 i suma un total de 12 finals.

Durant la gala d’ahir, tres dels quinze finalistes pertanyien a Salons Carlos Valiente (dos finalistes en Jove Revelació i un en Moda Comercial Masculina). Els premis Fígaro, considerats els Goya de la Perruqueria, són els premis més importants d’Espanya i uns dels més reconeguts del món

L’estilista alzireny, David Pastor, membre de l’equip de Salons Carlos Valiente, es va proclamar ahir com el perruquer menor de 28 anys més important d’Espanya en aconseguir el Premi al Perruquer Revelació 2020 en la gala dels Premis Fígaro, que es van celebrar a Barcelona, en la seu del patrocinador principal del concurs, la marca Revlon Professional.

Per al guardonat, David Pastor, es tracta “d’un somni complit i que per a res m’esperava. Només tinc paraules d’agraïment per a les meues companyes i companys d’equip, per al meu mestre i mentor, Carlos Valiente, i per a la meua família. Totes i cadascuna d’aquestes persones han sigut essencials perquè hui siga ací” va afirmar Pastor qui va afegir que “ara queda un llarg camí per davant, ja que guanyar aquest premi suposa una gran oportunitat per a mi i per a la projecció de la meua carrera”.

“No puc deixar l’ocasió de felicitar els meus companys, Bernat Sayol i Sara Piera, que també han sigut finalistes en aquesta edició i que s’ho mereixien tant o més que jo. Sara és la tercera final consecutiva que disputava enguany mentre que Bernat ho feia per segona vegada consecutiva sumant ja tres finals. Ells i la resta dels meus companys han sigut un pilar fonamental en la meua carrera i aquest premi també és seu”. Va voler afegir Pastor.



Quarta estatueta per a Salons Carlos Valiente

Amb la victòria del seu jove estilista, la firma alzirenya de perruqueria, Salons Carlos Valiente, suma un total de quatre estatuetes des que començara a desenvolupar la seua faceta creativa en 2012. Per al seu creador i director, Carlos Valiente, es tracta d’una “vertadera gesta” i destaca que “cal no oblidar que ahir tres membres del nostre equip estaven entre els quinze finalistes d’aquesta edició i que en huit anys hem disputat un total de 12 finals en els premis més importants d’Espanya”. “Amb el guardó de David són quatre els premis Fígaro els que ja llueixen en els nostres salons i amb ell som cinc els membres de l’equip que hem sigut nominats en aquests grans premis. Gràcies a tot aquest treball, el nostre segell i la nostra marca són reconeguts a nivell nacional i internacional i els nostres treballs apareixen en les revistes professionals de tot el planeta. Any a any vam demostrar que una signatura xicoteta que opera en tres xicotetes ciutats com són Alzira, Carcaixent i Algemesi, també pot influir en la moda i crear tendències”, explicava Valenta.



Una edició diferent

Els Premis Fígaro, considerats els Goya de la Perruqueria, són els premis més importants d’Espanya i uns dels més reconeguts a tot el món. En la seua 11é edició, ha sigut la segona vegada que la gala se celebra fora de Madrid i de la fira Saló Look de IFEMA, la fira més important de Perruqueria i Estètica que se celebra a Espanya. En aquesta edició, a causa de l’actual crisi sanitària, l’organització va optar per traslladar la gala a la seu del seu patrocinador principal, que va cedir les instal·lacions per a l’ocasió. Només amb els finalistes presents i emesa en streaming, va poder realitzar-se aquest lliurament de premis que s’ha convertit en la segona edició més éxitosa del concurs, segons els seus organitzadors.



Salons Carlos Valiente, perruqueria d’autor a València

Salons Carlos Valiente, fundada en 2007, compta amb un equip de 20 professionals i tres salons situats a la província de València. La seua reeixida trajectòria li ha portat a convertir-se en temps rècord en una de les signatures de referència de la perruqueria espanyola i a atresorar alguns dels reconeixements més reeixits del sector: Perruquer Espanyol de l’Any 2018, concedit per Club Fígaro; quatre premis i 12 nominacions als Premis Fígaro; tres nominacions als AIPP Awards, tres nominacions en el Visionary Award, i finalistes, en dues ocasions en els ABS Global Image Awards dels EUA. A més de dos prenominaciones a Perruquer Internacional de l’Any per al seu director, Carlos Valiente. La seua presència en mitjans professionals a través de les col·leccions artístiques pròpies que desenvolupen és una constant que els aporta una àmplia repercussió en mitjans.