L’amor protagonitza a Almussafes la primera exposició en solitari de Violeta Santos

L’artista sollanera recull en 20 obres, realitzades amb diverses tècniques pictòriques, besos extrets de la història, el cinema i la literatura



La mostra, inaugurada el passat divendres 13 de desembre en el Centre Cultural, romandrà oberta a la població fins al dimarts 31



Des del passat divendres 13 de desembre i fins al pròxim dimarts 31, la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull la primera mostra en solitari de la sollanera Violeta Santos, titulada ‘Besos que conten històries’ i integrada per 20 obres realitzades amb diverses tècniques. En la mostra, l’artista recorda alguns dels besos més inoblidables, mediàtics i originals de la història de la humanitat, el cinema i la literatura a través de quadres realitzats en bolígraf, bolígraf més aquarel·la i acrílic i oli sobre llenç. La inauguració es va dur a terme el passat divendres 13 de desembre amb gran afluència de públic.



Després de quasi 20 anys en el món de l’art, la sollanera Violeta Santos fa un pas al capdavant i es llança a exposar la seua obra per primera vegada en solitari. En aquesta important fita en la seua trajectòria professional, la pintora ha triat Almussafes com a primera parada per a mostrar al públic el resultat del seu treball.



‘Besos que conten històries’ és el títol de la mostra, que està composta per un total de 20 obres desenvolupades al llarg d’un any en les quals Santos convida a la ciutadania a realitzar un viatge emocional pels besos més inoblidables, mediàtics i originals de la història de la humanitat, el cinema i la literatura.



En aquest projecte ha optat per utilitzar tres tècniques diferents, demostrant així la seua versatilitat per a expressar-se. Les obres més xicotetes estan elaborades íntegrament a bolígraf, les de format mitjà amb una combinació de bolígraf i aquarel·la i les de major grandària amb una tècnica mixta d’acrílic i oli sobre llenç.



En la inauguració de la mostra, que es va celebrar el passat divendres 13 de desembre a les 20 hores en el Centre Cultural amb gran afluència de públic, l’artista va aprofitar per a destacar la importància de l’amor en la vida de les persones, un sentiment que estava reflectit en els quadres, però també en altres elements de l’acte. De fet, va animar al públic present a la sala a besar-se, “perquè l’amor és el que ens salva”. Així mateix, en la convocatòria, en la qual van participar el regidor de Cultura, Alex Fuentes, i el tècnic de Cultura, José María Bullón, van sonar en directe algunes cançons gràcies a la intervenció d’un duo musical format per un matrimoni en el qual ell tocava l’acordió i ella cantava i recitava textos.



“Primer és la idea, després el projecte i finalment es converteix en realitat”, afirma Santos sobre un procés creatiu en el qual busca involucrar també al públic, al qual va sol·licitar que proposaren nom per a les obres amb el compromís que triarà un per a cada quadre entre les idees aportades durant aquests dies.



‘El bes de Klimt’ (oli), ‘Drácula de Bram Stoker’ (oli), ‘Un amor real’ (bolígraf) i ‘Christy Turlington i Naomi Campbell’ (bolígraf), són algunes de les escenes que planteja Violeta en aquesta exposició que pot visitar-se en el Centre Cultural fins al pròxim dimarts de desembre.



Trajectòria

Violeta Santos Casany es va endinsar en l’art l’any 2000, quan va començar a rebre classes de dibuix a l’Escola Municipal de Benifaió de la mà de l’artista valencià Daniel Olmo Boronat (pintor i il·lustrador), qui assegura que va despertar en ella la seua passió per la pintura i el dibuix. Posteriorment es va inscriure en l’Acadèmia Gaia de València, en la qual va aprendre, sobretot, a plasmar la figura. Un parell d’anys després, també va passar per l’Acadèmia Barreira, on va treballar la il·luminació, el grafit i l’aquarel·la.



El seu camí va avançar amb estudis de perfeccionament amb l’artista hiperrealista italià Emanuele Dascanio, de qui va aprendre la tècnica del traç, amb Cristina Bergoglio, especialista en paisatge i retrat, i amb Pedro Velver, al qual li deu el seu aprofundiment en el realisme i l’abstracció. En 2018 també realitza un ‘workshop’ al Campello impartit per Carmen Mansilla i continua la seua formació amb Velver.