L’anàlisi d’aigües residuals de l’Ajuntament de València “demostra la seua efectivitat” com a mesura de prevenció del coronavirus

Valía: “a la vista dels resultats, tornem a validar la capacitat d’anticipació d’esta eina”

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha informat hui dels últims resultats de l’anàlisi de les aigües residuals de la ciutat de València com a “mesura d’anticipació” del coronavirus. Uns resultats que segons Valìa “validen la capacitat d’esta eina, ja que coincideixen amb l’augment o descens dels PCR confirmats per la Conselleria de Sanitat”. La regidora ha explicat a més que els barris prioritaris ara són Torrefiel, Orriols, Benicalap i Mestalla, que este últim es manté respecte als últims dies.



“D’esta manera tornem a validar la capacitat d’anticipació d’esta eina com la millor mesura de prevenció del coronavirus”, ha explicat Valía. En este sentit, la regidora ha puntualitzat que “el repunt que teníem nosaltres la setmana passada coincidix amb els repunts de PCR confirmats per la Conselleria de Sanitat” i que per tant “ara que nosaltres tenim uns índexs més baixos, deduïm que això també es replicarà en els PCR”.



Pel que fa als barris amb major incidència de restes de COVID-19 i que per tant “són prioritaris” per al consistori valencià, són: Torrefiel, Orriols, Benicalap i Mestalla. Sobre este últim, que també era un sector a tindre en compte la setmana passada, “el mantenim perquè encara té uns nivells comparativament alts dins de la ciutat”. Encara que Valía ha remarcat que “els sectors que ara tenim com a prioritaris estan molt per sota dels de la setmana passada, hem de posar en relleu l’eficàcia de les mesures preventives que és la raó de ser d’esta eina”.



“El missatge tant als valencians i a les valencianes com als i les turistes que volen venir a visitar-nos és de tranquil·litat, està controlat, tenim una eina d’un gran potencial i utilitat”, ha conclòs Valía.