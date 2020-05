L’Anell Verd, zona d’esplai i d’aprenentatge natural a Alzira

Connect on Linked in

La ruta compta amb panells explicatius adaptats amb pictogrames

L’Ajuntament d’Alzira recomana l’ús de l’Anell Verd com una de les zones verdes annexes a la ciutat en la qual podem practicar esport o caminar estos dies, al temps que gaudim de la natura.



En aquests moments de descalada, l’Anell Verd és l’espai on els ciutadans poden tindre un contacte amb la natura sense eixir de la ciutat, una ruta lúdica, esportiva i saludable. Este concepte queda reforçat amb el recorregut eco terapèutic incorporat en el Mirador de Xúquer, on podem iniciar un passeig entre més de mil plantes aromàtiques que la ciutadania va plantar el Dia de l’Arbre. El Mirador és un espai de 33.000 m², que incorpora una zona de bosc de pins, una zona de jocs per als xiquets i xiquetes i un mirador en la desembocadura del Barranc de la Casella amb el riu Xúquer.



“L’actual situació sanitària, ha canviat la manera de moure’s per la ciutat. La necessitat de complir amb el distanciament social com a mesura de seguretat, està accelerant i impulsant accions innovadores en moltes ciutats. La bicicleta o el passeig són les alternatives de transport més segures ara. A més, ja hem recomanat a la ciutadania fer ús de les voreres en sentit únic, caminant sempre per la nostra dreta, per a evitar creuar-se amb altres persones. També anem a assenyalar el final del terme a l’Avinguda de la Ribera, just quan acaben les moreres” assegura l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.



Des de la Regidoria de Medi Ambient es convida a la ciutadania a la utilització de l’Anell Verd com a espai de passeig i gaudi de la naturalesa, en el qual, a més els usuaris poden conéixer informació inclusiva a través de codis QR incorporats en els punts quilomètrics, fins al quilòmetre 3.



Es tracta d’un projecte inclusiu que s’ha portat a terme amb la col·laboració de l’ONCE, per a l’adaptació sonora i d’Idinea, programa de la Nostra Veu, pel que fa a l’adaptació per a persones amb TEA. Els panells informatius contenen pictogrames i codis QR que ens dirigixen a un format sonor amb informació de les espècies naturals i elements patrimonials que ens trobarem en cadascun dels trams quilomètrics.



Per a poder reproduir els àudios cal fer ús del nostre telèfon mòbil amb el lector de QR i s’obrirà un format similar a un àudio llibre que permet que totes les persones, fins i tot les invidents, puguen escoltar una descripció dels elements patrimonials, mediambientals i de paisatge que ens podem trobar en cada tram del recorregut. Aquests àudios es troben en tres idiomes: valencià, castellà i anglés.



El departament de Medi Ambient porta quatre anys impulsant este espai verd periurbà que connecta diferents infraestructures al voltant de la ciutat i definix un cinturó verd que circumval·la tota la ciutat. També ha servit per a regenerar espais degradats i posar a la disposició de la ciutadania un nou espai d’esplai com el Mirador del Xúquer.