L’Antic Mercat de Torrent acull el Fòrum Connecta Labora de l’Horta Sud

Prop d’un miler de demandants d’ocupació van acudir a les entrevistes de treball

El Fòrum Connecta Labora va reunir ahir 22 empreses amb més de 700 sol·licitants d’ocupació, que es van acostar fins a l’Antic Mercat de Torrent per a presentar-se a les entrevistes concertades.

Aquesta iniciativa ha sigut organitzada per *Labora en col·laboració amb la Mancomunitat de l’Horta Sud, amb l’objectiu de facilitar el contacte de les persones que busquen ocupació amb les empreses que presenten ofertes de treball i, al mateix temps, dotar als i les demandants amb les eines i estratègies que els ajuden en aquest procés de cerca d’ocupació. Així doncs, al llarg del matí es van desenvolupar diferents tallers i sessions d’orientació laboral, que es van centrar en divulgar tècniques o estratègies per a fer més eficient la cerca d’ocupació per Internet i augmentar, per tant, les probabilitats d’èxit en una entrevista de treball o quan s’envia un currículum. La inauguració d’aquesta trobada va ser presidida per la Directora General d’Ocupació i Formació de Labora, Rocío Briones, acompanyada per l’alcalde de Torrent Jesús Ros i per la presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal Horta Sud, Eva Sanz, a més d’altres autoritats.

La regidora de Formació, Marina Olivares, va voler destacar la importància d’organitzar esdeveniments com aquest per a motivar i activar a les persones desocupades i aconseguir la seua reinserció laboral: “amb aquestes iniciatives augmenten les possibilitats de reintegrar-se en el mercat de treball i millorem l’ocupabilitat dels qui participen en ells”, va comentar en finalitzar el fòrum.

D’altra banda, cal destacar que la trobada ha deixat dades esclaridores de la rellevància que adquireixen esdeveniments com aquest. Un total de 22 empreses de la comarca van acudir al Fòrum amb 86 ofertes de treball; de les 500 persones que es van acreditar per a realitzar entrevistes, 430 van aconseguir despertar l’interés de l’empresa pel seu perfil professional, sent els més demandats els llocs de soldadors, carretoners, electromecànics, electricistes, administratius, comercials, cuiners, o personal auxiliar d’infermeria.

En conclusió, pot dir-se que aquest Fòrum Connecta Labora ha obtingut uns resultats destacables quant a participació, tant per la quantitat de demandants d’ocupació, com per la resposta de les empreses que van acudir i pel nombre de perfils oferits.