L’any agrari 2020 porta una perdudes estimades en 570 milions € i AVA-ASAJA el qualifica d’Històricament desastrós

AVA-ASAJA fa el seu balanç de l’any agrari 2020 i el qualifica com històricament desastrós , amb unes perdudes totals estimades en 570 milions d’euros en el sector agrari valencià.

La falta de rendibilitat es va empitjorar en la majoria de cultius i campanyes ramaderes a causa de les repercussions de la Covid-19, tant per les dificultats afegides en la comercialització com per l’increment de les despeses.

Va irrompre la pandèmia quan el sector agrari estava immers en una ona de mobilitzacions sense precedents i les reivindicacions agràries per fi eren ateses pels polítics, i es va arribar del Ministeri d’Agricultura la Llei de la Cadena Alimentària que, de moment resulta insuficient.

Els fets que marquen la crisi del sector són l’increment de les superfícies sense cultivar que ascendeixen en la Comunitat Valenciana a 1335 hectàrees. A més de la falta d’alternatives fitosanitaris per a combatre les plagues, que es tradueix en unes pèrdues de 150 milions per als productors. L’impacte dels robatoris i els danys provocats per la superpoblació de la fauna salvatge.

2020 també ha sigut catastròfic per l’elevada sinistralitat climàtica acumulant més de 200 milions de pèrdues agricultura valenciana.