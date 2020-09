L’aposta de l’Ajuntament d’Almussafes pel transport ecològic inclou un nou carril bici a l’IES Almussafes

Connect on Linked in

L’executiu local hi ha invertit al voltant de 50.000 euros en el projecte, dissenyat pel Departament de Seguretat Ciutadana

L’objectiu del consistori és facilitar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i promocionar els hàbits de vida saludables entre l’alumnat

L’alcalde, la primera tinent d’alcalde, i l’intendent de la Policia Local, han visitat este matí la infraestructura

L’alumnat de l’IES Almussafes ja compta amb un nou carril bici per als seus trasllats al centre, de major amplitud i extensió que l’anterior, ja que el seu traçat discorre per la calçada de l’Avinguda de la Foia i arriba fins la ronda Antonio Ludeña. L’Ajuntament de la població hi ha invertit al voltant de 50.000 euros en este projecte, desenrotllat amb l’objectiu de fomentar el transport sostenible i els hàbits de vida saludables de la joventut. Hui, divendres 25 de setembre, l’alcalde, Toni González, la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, i l’intendent de la Policia Local, Ernesto Serrano, han visitat la intervenció. Mentrestant, continua obert el termini perquè l’alumnat de l’institut sol·licite les subvencions creades pel consistori per a l’adquisició de bicicletes i patinets, que seran d’entre 200 i 350 euros.

L’aposta de l’Ajuntament d’Almussafes pel medi ambient i la salut s’ha materialitzat en els últims anys a través de distintes iniciatives. L’última de les actuacions implementades per l’executiu municipal per a continuar avançant en estos àmbits ha sigut la construcció d’un nou carril bici per a unir el nucli urbà amb l’IES de la població, situat just en l’entrada del Polígon Industrial Joan Carles I.

L’itinerari, que disposa de 1.240 metres lineals de recorregut i discorre per la calçada de l’avinguda de la Foia, ha sigut projectat i dissenyat pel Departament de Seguretat Ciutadana, des d’on s’han estudiat totes les possibilitats per a aconseguir “la màxima seguretat per a les persones usuàries, majoritàriament estudiants del centre educatiu”. L’empresa Señalizaciones Roses, S. L. s’ha fet càrrec de la seua construcció.





Encara que ja hi havia en funcionament un carril bici en este recorregut, que es va construir junt amb la vorera quan es va urbanitzar la zona, “este no connecta amb la ronda de circumval·lació i, a més, les seues característiques no permeten absorbir l’augment de ciclistes i alumnat amb patinets que esperem que es produïsca a partir d’este curs 2020-2021 fruit de les nostres polítiques per a fomentar l’ús de mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient i amb enormes beneficis per a la salut de la ciutadania, entre les quals sobreïx el programa per a subvencionar l’adquisició de bicicletes i patinets per part de l’alumnat de l’IES”, ressalta l’alcalde, Toni González.

El primer edil, que ha visitat este matí el carril bici junt amb la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, i l’intendent de la Policia Local, Ernesto Serrano, es mostra convençut de la bona acollida d’esta actuació i destaca que “permet mantindre la distància de seguretat necessària per a evitar el contagi per coronavirus”. Així mateix, González avança que la intenció del seu equip de govern és que el carril bici s’expandisca per l’interior del nucli urbà, “una iniciativa en què ja estem treballant”.

Esta nova ruta circula en paral·lel a la ja existent, reservada a partir d’ara per a les persones que realitzen esport a peu, i connecta per primera vegada el Polígon Industrial Joan Carles I amb la ronda Antonio Ludeña. L’objectiu de l’executiu municipal, tal com comenta Calatayud, també regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, “és aconseguir que cada vegada més persones es decanten per la bicicleta i el patinet per als seus trasllats pel terme municipal, amb la qual cosa tindrem una localitat molt més respectuosa amb l’entorn i al mateix temps més saludable per a tota la ciutadania”.

Característiques de l’actuació

L’obra ha consistit en la creació d’una nova via ciclista de 2 metres d’amplària que s’inicia en la Ronda Antonio Ludeña, discorrent durant 1.240 metres per esta i pel Camí de La Foia, fins a l’institut. Tant en el projecte com en l’execució de l’obra s’han seguit les indicacions recollides en el manual ‘Senyalització de Vies ciclistes a la Comunitat Valenciana’, redactat per la Generalitat Valenciana.



Per a això, a més de la construcció de la pròpia senda, s’han reorganitzat les vies per les quals discorre, reduint amplària de carrils i equipant-les de nova senyalització, tant vertical com horitzontal, per a dotar-les dels màxims nivells de seguretat i funcionalitat, segons el nou ús que incorporen. Amb esta finalitat, també s’han realitzat actuacions de millora en accessibilitat en passos de vianants i renovat tota la senyalització vertical, reduint la velocitat màxima de la circulació dels vehicles pel camí de La Foia a 30 km/h.



La nova via ciclista és de tipologia d’adossada, és a dir, que discorre per la mateixa calçada que la resta del tràfic, però separada i protegida d’este per rastells de formigó, als quals se’ls ha aplicat pintura altament reflectora. Així mateix, estos elements han sigut reforçats amb fites d’abalisament, elevant així els estàndards de seguretat.

Subvencions per a bicicletes i patinets elèctrics

El període per a sol·licitar les subvencions destinades a la compra de bicicletes i patinets tradicionals o elèctrics per part de l’alumnat de l’IES Almussafes romandrà obert fins al pròxim 30 d’octubre. Este programa, pioner en la comarca, compta amb un pressupost inicial de 30.000 euros, que podrà ampliar-se basant-se en la demanda generada. Gràcies a la seua posada en marxa, la infància i l’adolescència que cursa els seus estudis en l’esmentat centre educatiu podrà rebre ajudes d’entre 200 i 350 euros, depenent del mitjà de transport individual triat.

L’Ajuntament recorda que amb esta acció “no es busca suprimir el servici d’autobús, sinó servir d’alternativa sostenible per a aquelles persones que desitgen fer un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i amb la seua salut”. “Amb totes estes polítiques volem construir un nou model col·lectiu de mobilitat, més sostenible, eficient, saludable i segur”, finalitza l’alcalde.