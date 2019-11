Lara Ocheda, diu “adéu” a les falles com a FM de Carlet 2019

Print This Post

L’acte va tenir lloc al teatre Giner de Carlet i va comptar amb la presència de diferents representants de la corporació municipal i representants de les falles 2019 i 2020.



El món faller carletí s’acomiadava de Lara Ocheda al teatre Giner de la localitat. Lara, al seu discurs, va agrair a tots i totes les que li van fer agradable el seu regnat i va imposar el corbatí a l’estàndard com a record del seu regnat.



Per altra banda, els representants del 2019 de totes les falles de Carlet pujaren a l’escenari per dir “adéu” al seu any i deixar pas al nou “equip faller”.

L’últim acte per a Lara però un dels molts que li queden per viure a María José Llopis com a Fallera Major de Carlet 2020.



El pròxim 1 de desembre, Carlet proclamarà a María José com a Fallera Major de Carlet.