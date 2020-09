L’àrea de Cultura de la Diputació estimula l’activació cultural amb “Desconfinant la cultura”

Connect on Linked in

Xavier Rius, diputat de Cultura, destaca que “hem preparat un programa específic per a reactivar el sector cultural, orientat a recuperar públics i estimular el sector cultural en terres valencianes”

Més de trenta activitats, promogudes pel servei de Cultura i pel SARC, s’orientaran a pobles de quasi totes les comarques de la província de València

D’ací a Nadal, obres de teatre i actuacions de música en directe seran les disciplines principalment beneficiades

L’àrea de Cultura de Diputació estimula l’activació cultural amb “Desconfinant la cultura”, un programa orientat a projectar la cultura sobre el territori valencià. Més de 30 activitats es projectaran durant les properes setmanes sobre municipis de quasi totes les comarques de la província, la majoria d’ells municipis amb pocs recursos per a programar activitats de gran nivell.



Les activitats es desenvoluparan en municipis de l’interior com Bugarra, Calles, Alpuente; municipis de la costa, com Quartell, Daimús, Emperador; o algunes ciutats amb major població com Llíria, Carlet i Ontinyent. Totes les activitats han estat organitzades i patrocinades de manera conjunta pel servei de Cultura i pel SARC, tots dos serveis de l’àrea de Cultura de la Diputació de València.



Una situació excepcional



L’actual pandèmia del Covid19 ha deixat una forta empremta en matèria de salut. Hem hagut de revisar les nostres activitats quotidianes, el nostre entorn familiar, laboral i social. De manera generalitzada s’han modificat els hàbits socials i de comportament grupal, i no hi ha dubte que les activitats i el consum de la cultura s’ha vist afectat i en bona part per esta situació. Per tot això l’àrea de Cultura està realitzant un important esforç, amb la col·laboració dels ajuntaments, per a programar activitats obertes al públic.



Superats els anteriors mesos del confinament, s’obri una xicoteta escletxa a reprendre moltes activitats que foren postposades, i també a d’altres noves que poden ara contribuir a reactivar el sector cultural.



En paraules del diputat de Cultura, Xavier Rius, “Descofinant la cultura és una crida a tractar de normalitzar l’accés a la cultura, o al menys allò que més se li puga parèixer. Hem preparat un programa específic per a reactivar el sector cultural, que passa per una situació molt complicada. Volem solidaritzar-nos, ajudar a la recuperació del públic i estimular el sector cultural en terres valencianes”.



L’àrea de Cultura ha volgut fer sumar-se a tots aquells ajuntaments que consideren la cultura com un actiu imprescindible per a la seua ciutadania.



Un programa variat amb mirada territorial i diversa



Les activitats s’han oferit a aquells ajuntaments que han estat sol·licitant altres activitats diverses que organitza l’àrea de Cultura, com l’òpera “Les Arts Volant”, les obres de teatre “D’Escena Erasmus” o les trobades de folklore i música popular “D’arrel”. Tots aquells ajuntaments que no s’han pogut beneficiar enguany de les activitats esmentades han pogut ara optar, sempre i quan puguen garantir les condicions de segueretat, a les activitats de “Desconfinant la cultura” que s’allargaran des d’ara fins a final d’any, subjectes a les condicions de cada moment.



Si bé la programació s’haurà d’ajustar a l’acompliment de totes les mesures de seguretat i higiene que indiquen les autoritats competents, és ben cert que s’han rebut amb molta satisfacció per part dels ajuntaments que han arreplegat la proposta de l’àrea de Cultura. Concerts de jazz amb formacions de pes, pop, rock, cantautors, música antiga, teatre en diversos formats, màgia, activitats infantils com el “Feretes” i moltes altres activitats que tindran com a fil conductor l’eslògan “Desconfinant la cultura”.