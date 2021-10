L’Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella Nord comença a funcionar el 18 d’octubre amb la fase informativa i sense imposar sancions

Connect on Linked in

El control d’accés de vehicles autoritzats mitjançant càmeres entrarà en servici oficialment l’1 de desembre

L’Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord, la primera de què disposa la ciutat de València, inicia dilluns, 18 d’octubre, la fase informativa i sense imposició de sancions. Es tracta de la fase prèvia a la seua entrada en funcionament de manera oficial, el pròxim 1 de desembre, moment a partir del qual es tramitaran les infraccions dels vehicles no autoritzats. Així ho ha aprovat este matí la Junta de Govern Local. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha explicat que, “fins ara s’han tramitat més de 4.400 sol·licituds, de les quals el 75% ja han estat aprovades”.

El vicealcalde ha explicat que “la iniciativa de l’Àrea de Prioritat Residencial va ser una proposta ciutadana dels pressupostos participatius de 2016, una petició que el veïnat ha mantingut viva des d’aleshores”. Campillo ha volgut remarcar que “qualsevol persona amb motius raonats per a entrar amb el seu vehicle a Ciutat Vella Nord ho podrà fer sense cap problema mitjançant els permisos puntuals que els titulars autoritzats poden tramitar”. És més, el regidor ha explicat que, “fins i tot aquells permisos puntuals que, per oblit, no s’hagen tramitat, es podran fer fins cinc dies després d’accedir a l’àrea de prioritat residencial. És un temps més que raonable i que demostra la voluntat d’este govern de facilitar la familiarització d’esta nova zona restringida al trànsit no resident”, ha explicat el vicealcalde.

Campillo també ha assenyalat que València, amb esta primera APR, s’adapta al que Europa i el Govern de l’Estat reclamen a les grans ciutats per a complir els objectius de l’Agenda 2030 i el compromís de reduir emissions contaminants. “Hem de recordar que la nova Llei de Transició Ecològica del Ministeri obliga tots els municipis de més de 50.000 habitants a tindre una zona de baixes emissions. En eixe sentit, la primera APR de València dóna un pas molt important i decidit en el seu compromís amb la salut de les persones, amb menys fum i soroll per al veïnat, i aprofundeix en la recuperació dels carrers de Ciutat Vella per a les persones, per als vianants, encetada fa cinc anys per la Regidoria de Mobilitat”.

Nova senyalització i nova APP

La fase informativa de l’APR comença amb una nova senyalització en els 5 punts de control situats en Portal Nou (carrer del Salvador Giner), carrer de la Corona, Plaça del Mercat, carrer del Salvador i carrer Vell de la Palla (cantonada amb la plaça de Ciutat de Bruges). Durant esta setmana han començat a notificar-se les autoritzacions per accedir a l’APR mitjançant el correu electrònic que van facilitar les persones sol·licitants durant el registre.

A més dels vehicles de les persones autoritzades, l’APR els permet gestionar un nombre determinat d’entrades de vehicles de lliure disposició. Una gestió que podran fer amb les aplicacions ja disponibles en Google Play per als dispositius Android i en l’Apple Store per als Apple iOS (APR València).

Fins al moment s’han gestionat més de 4.400 sol·licituds: 1.818 de persones empadronades en l’àrea; 1.248 d’empreses que realitzen activitats en la zona; i 852 de persones arrendatàries d’habitatges o aparcaments, encara que no empadronades. El 75 per cent de les peticions ja han rebut l’autorització de la Regidoria de Mobilitat Sostenible. S’han afegit automàticament els 3.087 els taxis de la ciutat i els vehicles d’emergències estan exempts de registre per la qual cosa podran circular sense necessitat d’autorització.

Fi de l’ampliació de terrasses

El govern municipal ha aprovat el final de l’ampliació de les terrasses dels bars, restaurants i cafeteries de la ciutat. Són en total 670 terrasses que hauran de tornar, el pròxim 12 d’octubre, a les dimensions que tenien amb anterioritat a la pandèmia. Sergi Campillo ha explicat que l’ampliació temporal de les terrasses “és una mesura que ha estat en vigor des de març de 2020 i que, en consonància amb la fi de les restriccions anunciada pel president de la Generalitat, ens torna a la situació de normalitat prèvia a la covid”. Campillo ha recordat que “és una demanda de les entitats veïnals, que ens han sol·licitat reiteradament recuperar l’espai públic afectat”.

Dragatge de l’Albufera

El govern municipal ha aprovat també en la seua reunió de hui el projecte tècnic previ a la licitació per al contracte de dragatge dels canals de l’Albufera. Es tracta d’una inversió d’1’8 milions d’euros de fons propis del consistori que atén una demanda reiterada dels llauradors i barquers del llac per a netejar i ampliar el dragat de les motes i els canals. Concretament, es dragaran les séquies que desemboquen en les goles del Perelló i del Perellonet (Carrera de la Reina, Carrera de València, Carrerots de Sueca i de la Monjoia (en la Gola del Perelló) i la Sequiota, Séquia Nova i Séquia del Racó de l´Olla (en la Gola del Perellonet) per tal de mantindre la seua funcionalitat hidràulica. El vicealcalde ha explicat que “es tracta de la major inversió en el dragatge i neteja de l’Albufera de tota la seua història o, com a mínim, la inversió més important des del segle XIX”. El dragatge permetrà “que les barques naveguen adequadament, el desaiguat més ràpid del llac i també servirà per al recreixement de les motes”.

El consistori també ha aprovat hui sol·licitar a la Generalitat l’autorització temporal per a l’ús i manteniment del port del Saler mentre es tramita el canvi de titularitat d’esta infraestructura. El port del Saler és emprat habitualment per unes 70 barques. Històricament era un port de propietat municipal però la construcció de l’autovia del Saler va convertir el port en una instal·lació autonòmica. La reversió de la titularitat a l’Ajuntament de València és una petició històrica del veïnat del Saler que es troba actualment en tràmit administratiu.

Mercat de Torrefiel

El govern municipal ha donat el vistiplau al contracte per a les obres de reparació de la coberta i les baixants del mercat de Torrefiel. El contracte té un pressupost de vora 400.000 euros i un termini d’execució de quatre mesos.

Per últim, l’ajuntament destinarà 60.000 euros a donar suport a col·lectius en risc d’exclusió social amb dos convenis amb les associacions Brúfol i Àmbit. L’associació Brúfol desenvolupa un programa d’atenció social i formació de població en risc d’exclusió social amb minories ètniques dels Poblats Marítims. L’associació Àmbit busca espais residencials per a col·lectius vulnerables com les persones que eixen dels centres penitenciaris.