L’Àrea de Vacunes de Fisabio lidera la xarxa d’hospitals europeus per a l’estudi del benefici-risc de les futures vacunes enfront de la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es crearà una plataforma d’investigació que serà implementada quan les vacunes enfront de la COVID-19 isquen al mercat



Fisabio participarà en l’elaboració de l’estratègia i els protocols que s’aplicaran en tots els hospitals europeus

L’Àrea d’Investigació en Vacunes (AIV) de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) participarà, juntament amb un consorci europeu, en l’establiment d’una plataforma d’investigació per a avaluar les diferents vacunes que eixiran al mercat per a combatre la COVID-19.

“Fisabio ha sigut triada per a liderar un paquet de treball en el qual tenim la responsabilitat d’organitzar una estructura hospitalària en tota Europa i dissenyarem l’estratègia perquè quan apareguen les vacunes puguem donar una reposada immediata per a conéixer el benefici-risc de la mateixes”, ha assenyalat el cap de l’àrea d’Investigació en Vacunes de Fisabio, Javier Díez.

L’objectiu del projecte és dissenyar una plataforma que estarà preparada en el moment en què les vacunes entren en el mercat, perquè els centres hospitalaris europeus actuen amb els mateixos protocols per a avaluar la seua seguretat i efectivitat.

“Fisabio col·laborarà amb l’Agència Europea del Medicament -ha afegit Díez- en la posada a punt dels protocols d’estudi de la seguretat, cobertura i efectivitat que s’usaran com a referència per a avaluar les futures vacunes i així, quan aquestes isquen al mercat, ja hi haurà una plataforma muntada que ràpidament podrà iniciar aquests estudis”.

“No esperarem que estiguen les vacunes per a muntar la plataforma, sinó que aprofitarem el temps que queda fins al llançament de les mateixes per a tindre la plataforma llista i començar els estudis com a aquestes estiguen disponibles”, ha explicat l’investigador del AIV de Fisabio Antonio Carmona.

El personal investigador considera que les vacunes enfront de la COVID-19 representaran una important intervenció de salut pública en els pròxims anys i que, encara que és massa d’hora encara per a preveure quan podrien començar els programes de vacunació, serà necessari analitzar estrictament la seua seguretat i efectivitat una vegada s’incorporen en els calendaris vacunals.

L’existència d’un sistema de monitoratge que avalue l’efectivitat i detectar, així com minimitzar els riscos per a les persones vacunades, enfortirà la confiança en elles.

Així mateix, per als experts i expertes, si alguna cosa ha demostrat l’experiència de la pandèmia de grip de 2009 és que l’establiment d’estudis de monitoratge de vacunes presenta desafiaments logístics particulars, per la qual cosa el desenvolupament d’una plataforma d’estudi prèvia al llançament de la vacuna pot estalviar temps i augmentar l’eficiència en la implantació d’aquests estudis a nivell europeu.

Aquest estudi, promogut i finançat per l’Agència Europea de Medicaments i coordinat per la prestigiosa Universitat d’Utrecht, va començar a fer els seus primers passos el 20 de maig. Reuneix 19 entitats de 10 països europeus.

Àrea d’Investigació en Vacunes

Com a part de la Fundació Fisabio, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el AIV centra el seu treball en el desenvolupament d’investigació innovadora i traslacional per a millorar la salut dels ciutadans.

Des de 2009, aporta evidència científica en totes les etapes del cicle de vida de les bovines secundant-se, entre altres, en una de les bases de dades de vida real més importants d’Europa. A més, col·labora amb altres grups d’investigació líders a través dels seus projectes internacionals, que poden seguir-se en la web o en el compte de Twitter @AIVFisabio i etiqueta oficial #AIV.