L’àrea d’Ocupació d’Alcàsser inicia el curs impulsant la inserció laboral

Plans d’ocupació o cursos formatius, entre les opcions per a donar oportunitats a les persones desocupades del municipi

L’àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Alcàsser ha iniciat el curs amb diferents programes d’inserció laboral per als veïns i veïnes del municipi, amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació en un moment en el qual la pandèmia ha colpejat a diferents sectors econòmics de la societat, però també per a oferir eines que milloren les oportunitats d’ocupabilitat de les persones interessades.

D’aquesta manera, d’una banda, el consistori ha posat en marxa un Pla d’Ocupació Municipal, gràcies al qual es contractaran un total de 16 persones desocupades del municipi – 8 persones cada sis mesos – que optaran als següents llocs de treball: un lloc de peonatge de neteja, un peonatge d’obres, dos auxiliars administratius, dos auxiliars d’ajuda a domicili i dos conserges.

L’alcaldessa Eva Zamora considera que «la política està per a ajudar a les persones i per a donar-les oportunitats de futur, d’ací l’aposta de l’Ajuntament per a fomentar l’ocupació entre els veïns i veïnes del municipi».

El contracte serà de sis mesos a jornada completa, percebent el salari mínim interprofessional en vigor.

No obstant això, no serà l’únic programa que es llançarà per part de l’àrea d’Ocupació. De fet, un any més, tornen els cursos formatius d’Emple@lcàsser. De setembre de 2021 a gener de 2022, les persones interessades podran formar part d’aquests cursos pràctics, completament gratuïts, enfocats a sectors amb un alt índex d’ocupabilitat.

Així, s’han programat les següents ofertes formatives: Operaris de magatzem hortofructícola amb pràctiques en empresa, del 27 de setembre al 7 d’octubre; Auxiliars de comerç amb pràctiques en empresa, del 18 al 28 d’octubre; Cambrers de sala, del 8 al 18 de novembre; i, finalment, Introducció a la informàtica i ofimàtica, del 17 al 28 de gener.

Tots els cursos s’impartiran a l’Aula Polivalent del Centre Social d’Alcàsser en horari de 9.00 a 14.00 h, excepte el d’Introducció a la Informàtica que serà de 16.00 a 20.00 h. Les classes seran presencials i amb un aforament màxim de 20 persones per curs, complint, a més, amb totes les mesures de prevenció contra la Covid-19.

Per a la regidora d’Ocupació, Paqui Abella, «es tracta de cursos molt pràctics que, no només permeten el reciclatge professional, sinó que obrin el ventall de possibilitats a totes aquelles persones que es troben en l’atur». Les inscripcions per als cursos ja estan obertes en www.emplealcasser.es.

Finalment, a través de Labora, es posarà en marxa un nou taller d’ocupació «amb el qual, des de la Regidoria d’Ocupació, continuarem facilitant la cerca d’ocupació als veïns i veïnes del nostre municipi», ha conclòs Abella.