L’aroma del cacau inundarà els carrers de Torrent amb la II Fira del Xocolate

Es duplicaran els llocs d’empreses relacionades amb el xocolate i hi haurà una zona especialitzada en formatges i gastronomia

Se celebrarà els dies 31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer, a l’avinguda Al Vedat

L’aroma del cacau inundarà els carrers de Torrent, per segon any consecutiu, el primer cap de setmana de febrer amb l’arribada de la II Fira del Xocolate 2025, emmarcada dins de les festivitats de Sant Blai, un esdeveniment que promet delectar els amants del xocolate i als ciutadans en general. Se celebrarà a l’Avinguda Al Vedat, entre el tram del ficus fins a la Plaça Moralets, els dies 31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer, ampliant-se un dia més en aquesta edició. En l’edició anterior, l’assistència va ser massiva, superant totes les expectatives, amb més de 120.000 visitants.

Una experiència per als sentits

La II Fira del Xocolate s’ha consolidat com un esdeveniment anual imprescindible al municipi, atraient milers de visitants de tota la Comunitat Valenciana i d’altres parts d’Espanya. Aquest any, l’edició promet ser més espectacular que mai, amb una variada oferta que inclou degustacions, tallers, espectacles i activitats per a tots els públics.

L’Ajuntament de Torrent continua apostant fermament per mantenir viva aquesta tradició i convertir la celebració en un esdeveniment únic a la província de València que reuneixi milers de torrentins i visitants.

En aquesta segona edició, els assistents podran gaudir, en les 10 casetes, incloses les dues de l’Ajuntament, d’aquest dolç tan apreciat. L’esdeveniment es durà a terme en un ambient festiu, on els amants del xocolate podran explorar diferents varietats i aprendre sobre la tradició chocolatera de Torrent. Així mateix, s’instal·larà una zona especialitzada en formatges i gastronomia.

Durant tot el cap de setmana, es podran gaudir d’un programa ple d’activitats per a tots els públics, com showcookings, exhibicions, tallers, pintacares, repartiment de sucs, animacions variades i llocs de venda, entre altres activitats. Una celebració que comptarà amb la participació activa de xocolaters locals i de diverses províncies d’Espanya.

“El xocolate de Torrent forma part de la nostra història i cultura. Volem donar a conèixer el nostre producte i la tradició que representa per a nosaltres, aquestes vitamines torrentines”, ha assenyalat l’alcaldessa.

Torna ‘Bollet’

Un altre dels protagonistes de la II Fira serà ‘Bollet’, la imatge representativa del típic bollet de xocolate de Torrent. Per segon any consecutiu, la Fira comptarà amb la mascota de la ciutat, ‘Bollet’, una representació entranyable d’un dolç tradicional de xocolate de la ciutat. Aquesta simpàtica figura es convertirà en el centre d’atenció dels més petits, que podran fotografiar-se al photocall amb ell i rebre bollets de xocolate com a regal, creant records inoblidables d’un cap de setmana inoblidable.

El xocolate va estar present a FITUR 2025

L’Ajuntament, per segon any consecutiu, va estar present a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) 2025, promocionant la II Fira del Xocolate. Torrent va mostrar al món els detalls d’aquest esdeveniment, que, després de l’èxit de l’any passat, busca superar en aquesta edició els 120.000 visitants. La participació en la fira turística va ser una oportunitat clau per destacar Torrent com un destí únic que combina patrimoni, cultura i gastronomia. La figura de ‘Bollet’, el carismàtic ambaixador del bollet de xocolate de Torrent, també va tornar a ser protagonista a FITUR.

Programa de la II FIRA DEL XOCOLATE DE TORRENT

Divendres, 31 de gener

18:00 h : Inauguració de la II Fira

: Inauguració de la II Fira 18:00 a 21:00 h : Repartiment de vasos de xocolate

: Repartiment de vasos de xocolate 19:00 h : Animació

: Animació 20:00 h: Animació

Dissabte, 1 de febrer

10:30 h : Taller de pintura IDEA’T

: Taller de pintura IDEA’T 17:30 h : Showcooking de xocolates Rafael Andreu

: Showcooking de xocolates Rafael Andreu 19:00 h : Animació

: Animació 19:30 h: Showcooking de xocolates Rafael Andreu

Diumenge, 2 de febrer

11:30 h : Showcooking de xocolates Xoco&Vero

: Showcooking de xocolates Xoco&Vero 13:15 h : Showcooking de xocolates Xoco&Vero

: Showcooking de xocolates Xoco&Vero 17:30 h : Pintacares de xocolate

: Pintacares de xocolate 19:00 h : Animació

: Animació 20:00 h: Animació

Dilluns, 3 de febrer

12:30 h : Animació

: Animació 13:30 h : Animació

: Animació 21:00 h: Clausura de la II Fira

L’alcaldessa Amparo Folgado ha expressat la seva confiança en la consolidació d’aquesta segona edició, assegurant que la Fira del Xocolate es convertirà en un referent indiscutible en el calendari d’activitats de la ciutat. “Des de l’equip de govern volem oferir a Torrent un cap de setmana complet d’activitats per Sant Blai i que els ciutadans i els mestres xocolaters interactuen durant les quatre jornades. Seguirem treballant en aquesta línia de promoció de la nostra ciutat i organitzant esdeveniments municipals de gran ciutat per al gaudi de tots els torrentins.”

“Vull convidar a tots els veïns i visitants a participar d’aquest esdeveniment on, durant tot el cap de setmana, el xocolate serà el protagonista indiscutible”, ha indicat l’alcaldessa.