L’art inundarà Godella el dissabte amb motiu de la celebració del concurs anual de pintura ràpida

El concurs de pintura ràpida “Godella i el seu entorn” del pròxim dissabte, 18 de setembre, atraurà a desenes d’artistes que immortalitzaran els racons i espais més característics de la localitat de l’Horta Nord. Este certamen, organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Godella, celebrarà la seua dihuitena edició.

L’àrea dirigida per Tatiana Prades continua apostant per l’expressió de l’art en totes les seues variants i esta serà una ocasió perfecta perquè artistes procedents de tots els racons de la geografia valenciana sorprenguen amb les seues creacions de llocs emblemàtics, d’espais amagats o del dia a dia de la localitat.

Este certamen no necessita una inscripció prèvia, les persones interessades han d’acudir el mateix dissabte de 8.30 a 10.30 hores al Centre d’Art Villa Eugènia (c/ Peset Aleixandre, 44) per al segellament dels seus bastidors. A partir d’eixe moment disposaran fins a les 16 hores per a entregar la seua obra ja acabada en el mateix lloc.

El concurs tindrà dos categories. Així, en la categoria A podran presentar-se persones majors de 16 anys, mentre que en la categoria B ho faran persones de fins a 16 anys. Els tres primers premis de la categoria A de “Godella i el seu entorn” tindran una dotació econòmica que oscil·lara entre els 1.000 euros de la millor obra segons el jurat fins als 300 del tercer premi. El guardó per a l’artista local serà de 500 euros. Mentrestant, en la categoria juvenil, el primer premi serà de 200 euros i els dos segons premis de 100 euros cadascun.

Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, fa una crida a la comunitat d’artistes de la Comunitat: “Ens hem llaurat una història en els últims anys amb este certamen de pintura ràpida i convidem a totes eixes persones que els apassiona la pintura al fet que participen el dissabte”.

“Estem convençuts que tornarem a gaudir d’un dia apassionant. Passejar per Godella i veure que en cada racó s’amaga un artista oferint el seu punt de vista d’eixe moment és una sensació única i indescriptible. Us convidem a participar, però també a passejar i viure un dia en què la pintura pren els nostres carrers a través de la mirada de multitud d’artistes”, ha afegit.