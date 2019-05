L’artista alcudiana Lidia Boix exposa la seua obra pictòrica a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia.

Print This Post

‘L’origen de l’abstracció’ és l’obra que l’alcudiana ha exposat per als seus paisans. Lidia, va sorprendre per la tècnica que va emprar.

Lidia Boix, l’artista de l’Alcúdia va presentar la seua obra pictòrica el passat 3 de maig a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia. Lidia, és llicenciada en Belles Arts en Pintura i en l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

‘L’origen de l’abstracció’ és el nom que rep la seua obra. A l’exposició, els assistents van poder contemplar els treballs que l’artista ha realitzat al llarg dels seus últims anys. Una recopilació de peces caracteritzades per un estil únic i la varietat de temes amb els quals treballa.

Ella mateixa afirma que no treballa al voltant d’un únic tema, sinó que els temes li van sorgint de manera espontània. Per aquest motiu, és fàcil trobar moltes de les seues obres amb temàtiques culturals o de la història del poble de l’Alcúdia. Aquests motius, junt amb l’interés per l’evolució de la pintura figurativa, també van ser els aspectes que determinaren el títol de l’exposició.

La mostra romandrà oberta a la Casa de la Cultura del municipi fins al 31 de maig, en horari de 16 a 19 hores.