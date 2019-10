L’artista almussafeny Paco Tapia exposa la seua obra en el Centre Cultural de la localitat

La mostra, que pot visitar-se fins al pròxim dijous 31 d’octubre, reuneix 24 pintures i 8 escultures



Els retrats, els paisatges i la crítica social protagonitzen el seu treball, que ha obtingut nombrosos reconeixements públics

Del 4 al 31 d’octubre, la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull una mostra amb obres realitzades per l’artista local Paco Tapia. Especialitzat en pintura i escultura, i amb nombrosos premis collits en certàmens tant de València com d’altres províncies, l’autor exhibeix un total de 24 pintures i 8 escultures en les quals aprofundeix en el retrat, el paisatgisme i la crítica social. La inauguració, que es va dur a terme el divendres 4 d’octubre a les 19 hores, va comptar amb la presència de Tàpia, la regidora Davinia Calatayud, familiars, amistats i ciutadania en general.



Tal com explica el propi artista, les seues obres “parlen per si mateixes”. En elles li encanta retratar als seus sers estimats, destacant els treballs realitzats sobre la seua esposa, les seues nétes i nét i les seues amistats. No obstant això, al llarg d’aquests anys també s’ha especialitzat en els paisatges, no sols de zones localitzades a Almussafes, sinó també d’altres espais situats tant en el territori valencià com en altres províncies espanyoles. De la mateixa manera, també poden trobar-se entre les seues obres creacions que serveixen per a posar en relleu problemes socials, com el quadre en el qual critica “les llargues cues a l’Hospital de la Ribera”.



Malgrat que va començar amb la pintura, durant el segon curs del Grau en Belles Arts que va estudiar en la Universitat Politècnica de València es va endinsar també en el terreny de l’escultura i actualment treballa aquesta disciplina amb pedra, fusta i ferro. Precisament esta vessant artística fou la més destacada, durant la inauguració de la mostra, per l’altre pintor local, també veí d’Almussafes, i que ha viscut la seua evolució en primera persona, Miquel Soler.

El polifacètic artista almussafeny, que reconeix certa influència del valencià Ignacio Pinazo, assegura que quan traspassa les portes del seu taller creatiu, situat a la seua casa, se submergeix “en un món en el qual el temps deixa d’existir”. Ara, la ciutadania té l’oportunitat d’acostar-se a aqueix món i gaudir de la seua exposició, que estarà disponible fins al pròxim dijous 31 d’octubre en l’horari d’obertura d’aquesta infraestructura pública municipal.



Una carrera artística d’èxit

L’inici de la seua trajectòria es remunta a 1998, any en què va començar la seua formació a l’Escola Municipal de Pintura d’Almussafes. No obstant això, les seues inquietuds per l’art el van impulsar a perfeccionar la seua tècnica a l’Escola d’Artesans de València, en la qual va romandre de 2000 a 2004. Paral·lelament, va participar en diferents tallers impartits per José Sánchez-Carralero, catedràtic de pintura i paisatge de la Universitat Complutense de Madrid. Així mateix, entre 2010 a 2016 va estudiar el Grau de Belles Arts en la UPV.



Les seues obres, de tall costumista però amb tocs impressionistes, han sigut adquirides, entre altres, pels ajuntaments d’Alzira, Almussafes, Estivella i Oliva, i per Rural Caixa i Fundació Bancaixa i han sigut seleccionades per la seua qualitat en diferents certàmens i municipis. Els guardons també han sigut constants. Entre ells destaquen els primers premis aconseguits en el I Concurs de Biar en 2000, el IV Concurs d’Edició Fuvama de València en 2001, el VI Certamen de Pintura Ràpida Ciutat de Conca en 2006, el Concurs de Pintura Ràpida de Caudiel en 2007 i el Concurs d’Oliva en 2008.