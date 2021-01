L’artista almussafenya Tesa, protagonista del llibre ‘Més dones valencianes que han fet història’

Les autores d’aquesta obra, Sandra Capsir i Maria Viu, inclouen un perfil seu en la continuació de ‘Dones valencianes que han fet història’, publicat per l’editorial Bromera



Ame Soler, també d’Almussafes, és una de les encarregades d’il·lustrar els textos del volum, que en breu estarà disponible a la Biblioteca Pública de la localitat



L’almussafenya Tesa és un dels personatges inclosos en el llibre ‘Més dones valencianes que han fet història’, editat per Bromera. L’obra, continuació de ‘Dones valencianes que han fet història’, naix per a “reivindicar molts noms, actuals i del passat, que mereixen ser visibles, coneguts i reconeguts per la societat”. De l’artista almussafenya es destaca la seua “carrera musical d’èxit” i la seua lluita contra el “masclisme raper amb lletres carregades de força i que reivindiquen a les dones”. Algunes de les il·lustracions del volum són de la també almussafenya Ame Soler, que signa amb el nom ‘Tres voltes rebel’. En breu estarà disponible a la Biblioteca Pública d’Almussafes.



La contribució de la ciutadania almussafenya a la cultura valenciana continua reflectint-se en diferents manifestacions artístiques de notable difusió mediàtica. Una de les últimes mostres d’aquesta rellevància pública és el llibre ‘Més dones valencianes que han fet història’, en el qual les escriptores Sandra Capsir Maiques i Maria Viu Rodríguez han inclòs entre els testimonis seleccionats el de l’artista almussafenya Tesa, destacada cantant del panorama musical valencià.



Amb el títol ‘La valenciana amb més flow’, en l’apartat dedicat a Teresa Arias Cuñat, nom real de l’artista, les autores destaquen que “no sols ha aconseguit una carrera musical d’èxit, sinó que planta cara al masclisme raper amb lletres carregades de força i que reivindiquen a les dones”. A més, ressalten que les seues arrels, el feminisme i la festa són els tres temes al voltant dels quals giren les lletres del seu repertori. Finalment, subratllen que la també professora s’encarrega de tota la gestió dels seus projectes discogràfics.



Però el sabor almussafeny de ‘Més dones valencianes que han fet història’, editat per Bromera, no sols està present gràcies a la rapera. L’almussafenya Ame Soler, que signa els seus treballs amb el pseudònim ‘Tres voltes rebel’, forma part de l’equip que s’ha encarregat d’il·lustrar el llibre. El seu estil inconfusible s’ha unit als d’Eli M. Rufat, Raquel Carrero i Naranjalidad per a posar imatge als textos, entre els quals es troben els dedicats a Rosa Serrano Llàcer, mestra i editora, Maria Cambrils Sendra, activista i feminista, Guillermina Medrano Aranda, la primera dona regidora de l’Ajuntament de València, i Margarida Borràs, la primera dona ‘trans’ del nostre territori. La coberta l’ha dissenyada Pere Fuster.



En la continuació de ‘Dones valencianes que han fet història’, editat en 2018, Capsir i Viu continuen donant a conéixer a algunes de les dones que fins ara han estat oblidades. Al seu judici, “cal reivindicar molts noms, actuals i del passat, que mereixen ser visibles, coneguts i reconeguts per la societat”. En aquesta segona tanda, volien “oferir una panoràmica encara més àmplia i diversa”, motiu pel qual han optat per incloure més perfils del present. “Constatem la força de les dones que fan història entre nosaltres i ens espenten cap a un futur millor, que s’escriu amb la suma de totes les veus que fan camí per una societat més justa”, reivindiquen en el pròleg.



La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes ha iniciat els tràmits per a adquirir el llibre i posar-lo a la disposició de la ciutadania en modalitat de préstec. “Ens encanta saber que els almussafenys i les almussafenyes estan destacant en els seus respectius camps, senyal que el talent, l’esforç i la perseverança tenen recompensa. Enhorabona a Tesa i a Ame Soler per tots els fruits al seu intens treball que estan recollint últimament”, comenta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.