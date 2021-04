Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta de 12 escultures tallades en fusta que s’ubicaran a les diferents dependències del Consistori

L’artista local Helios Torralba Aguado ha donat a l’Ajuntament d’Alaquàs un total de 12 creacions tallades en fusta pertanyents a la seua col·lecció d’art, una donació gratuïta realitzada com a mostra del seu compromís i implicació amb el municipi. Per això, l’artista ha triat una de les seues col·leccions més emblemàtiques que parlen sobre diferents temàtiques. Hi ha dues peces anomenades Maternitat i realitzades amb fusta de til·ler, Contrapunt i fuga, Ballarina, Sense Títol, i Somni Oníric estan realitzats amb fusta de castanyer, Virginitat, Bust de Dona i Góndola estan realitzades amb fusta de noguera, Colom de la Pau amb fusta de freixe i Alineació i Dona amb relleu en pi.

La donació va ser acceptada el passat dijous 29 de març pel Ple de la Corporació Municipal d’Alaquàs. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va fer públic el seu agraïment per la iniciativa i va destacar la tasca desenvolupada per aquest artista així com la seua col·laboració amb aquesta donació de gran interés artístic i patrimonial. Amb aquest acord, l’Ajuntament procedirà a la seua inscripció en l’Inventari de Béns i Drets.

Helios Torralba Aguado és un artista i artesà d’Alaquàs. Ha realitzat diferents exposicions a Alaquàs, entre elles una exposició retrospectiva de la seua obra al Castell d’Alaquàs, arran de la qual va donar també a l’Ajuntament la seua obra “Monument d’entrada al poble”. L’any 2019 va participar també en l’exposició col·lectiva “El Castell, entorn d’Art” en la qual van participar altres artistes locals. Ha realitzat a més diferents exposicions en tot el territori nacional i també a França.