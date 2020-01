L’artista Rubén Yago exposa la seua nova col·lecció d’obres a Almussafes

L‘exposició, titulada ‘La mirada constructiva’, s’ha inaugurat aquesta vesprada en el Centre Cultural de la població



Podrà visitar-se fins el pròxim diumenge 2 de febrer en l’horari d’obertura de la infraestructura



La sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull des de hui, divendres 10 de gener, i fins al pròxim diumenge 2 de febrer, la mostra ‘La mirada constructiva’, en la qual l’artista benifaionenc Rubén Yago Baltasar presenta la seua nova col·lecció d’obres. El projecte, integrat per 27 quadres de xicotet format elaborats amb la tècnica del collage, se centra en representar imatges de geishes i nus i s’ha inaugurat aquesta vesprada amb la presència d’autoritats, familiars i amics. Malgrat que el seu primer contacte amb l’art el va tindre de xicotet a l’Escola de Pintura de Benifaió, assegura que va començar a crear “seriosament” fa dos anys i de manera autodidacta.



Aquesta vesprada s’ha inaugurat a la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes la nova mostra de l’artista benifaionenc Rubén Yago Baltasar, que s’exhibeix per primera vegada per al públic i porta per títol ‘La mirada constructiva’. L’acte, obert a tota la ciutadania, ha començat a les 20 hores i ha comptat amb la presència de l’autor i del regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



En aquest projecte artístic, compost per un total de 27 obres de xicotet format, l’arquitecte ha volgut plasmar a través de la tècnica del collage diferents imatges de geishes i nus. “Sempre m’ha semblat molt interessant utilitzar aquesta tècnica avantguardista sorgida a principis del segle XX”, assenyala. Per a això utilitza periòdics i paper vegetal, material “molt particular perquè quan ho superposes el que aconsegueixes és tindre més llum i no menys. Delimita la superfície i al mateix temps et deixa veure les dues coses que conformen” la imatge.



El xicotet format de les obres és conseqüència de dues circumstàncies. D’una banda, Rubén Yago afirma que l’estudi que utilitza per a crear-les, que a més és el seu habitual lloc de treball, “no em permet fer-les molt grans”. Per un altra, considera que els quadres “requereixen intimitat” i que és la manera “que la sala no se’t menge”. Per a això, ha optat per penjar-les dels plafons, sistema amb el qual “es focalitza l’atenció perquè genera un pla damunt de la paret i a més et permet agrupar les obres per temàtiques, jugant amb els ritmes en la visió de conjunt”.



L’artista emmarca el seu treball dins de la denominada modernitat artística i dins d’ella en el neoplasticisme, el purisme i el suprematisme. No obstant això, prefereix evitar el concepte d’“art contemporani”, que en la seua opinió està “bastant perdut”. “Hi ha gent fent coses interessants, però altres et venen un conte xinés”, comenta.



L’exposició romandrà oberta en la citada infraestructura fins al pròxim 2 de febrer i, a continuació, es traslladarà a Carcaixent. La major part de les obres que integren el projecte, que confecciona en les seues estones lliures, estan en venda per a aquelles persones que desitgen adquirir-les.



Trajectòria

A pesar que va començar de xicotet en el món de l’art assistint a classes impartides a l’Escola de Pintura de Benifaió, va ser fa un parell d’anys quan es va endinsar “seriosament” en aquest camp. En aqueix moment va començar a crear, de manera autodidacta, els seus primers quadres, en els quals predominen les geishes. En l’elecció d’aquest element afirma que pot haver influït el fet que és professor d’arts marcials i que visita amb freqüència Japó. Posteriorment, va començar a interessar-se també pels nus. Tots dos elements han estat presents en les exposicions que ha realitzat fins ara tant a Benifaió com a Enguera. Ara, Rubén Yago ofereix al públic almussafeny una nova col·lecció en la qual continua reivindicant la forma “com la manifestació sensitiva de la configuració interna d’un objecte”.



De cara al futur té en ment desenvolupar un projecte en el qual tindran un paper destacat els bodegons. “És una cosa que tinc al cap. És un tema molt tradicional que m’agradaria abordar des d’una perspectiva diferent”, avança.