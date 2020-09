L’Arxiu de la Catedral de València rep un exemplar de la Tesi Doctoral sobre el ‘Santo Caliz’ de la Dra. Ana Mafé García

Connect on Linked in

La prestigiosa editorial nord-americana ProQuest amb seu en Ann Arbor (Michigan, els Estats Units) ha editat íntegrament la tesi doctoral centrada en la protohistòria del ‘Santo Caliz’ de la Catedral de València.

Únicament han arribat a Espanya cinc volums d’aquest important treball de recerca dut a terme per la Dra. Ana Mafé. Un d’aqueixos cinc llibres serà depositat a la Biblioteca Nacional d’Espanya a Madrid segons ens ha confirmat l’autora. Perquè des de la pròpia institució li han animat que cedisca una d’aquestes còpies en paper.

Els altres han quedat a la disposició de la Dra. Mafé qui ha convingut portar aquest dimecres passat el seu treball a l’Arxiu de la Catedral.

Allí va ser acompanyada per don Jesús Gimeno, secretari de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal, per don Álvaro Almenar, l’actual Custodi Zelador, i qui va rebre el volum del doctorat sobre la protohistòria del Sant Calze de la Catedral de València va ser don Vicente Pons, qui des de l’any 2008 és canonge arxiver i bibliotecari de la Catedral de València.

La Dra. Ana Mafé ha realitzat lliurament d’un exemplar de la seua tesi doctoral a l’Arxiu de la Catedral de València perquè es tinga constància de tot el seu treball de recerca de manera conjunta.

L’objectiu general d’aquesta investigació se centra en posar en valor el Sant Calze de València com la copa de benedicció que va consagrar Jesús la nit de la seua última Pasqua i que es custodia en la Catedral de València des de l’any 1437.

El Sant Calze i la seua història són l’eix central del desenvolupament territorial del Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau. Ruta denominada per l’Administració aragonesa com a Ruta del Sant Greal, des que va ser presentada en FITUR l’any 2015 gràcies al treball de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal i la Universitat de Saragossa en el projecte europeu Holy Grail Route. L’Administració valenciana ha nominat a aquest camí com a Ruta del Greal des que el va presentar dos anys més tard en FITUR en 2017.

Per això, la primera part de l’estudi imbrica el valor del Sant Calze i la seua protohistòria com a element essencial en la gerència del turisme cultural a les províncies de València i Castelló, a la Comunitat Valenciana, i a les províncies d’Osca, Saragossa i Terol a Aragó.

La investigació està dividida en tres parts que desenvolupen cadascun dels objectius específics de la investigació; això és, la rellevància de la Història de l’Art en el turisme cultural; l’estudi de la protohistòria del Sant Calze; i la posada en valor de qui estan treballant des de l’any 2002 en la consolidació del Camí del Sant Greal, en aquest cas, l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

Sens dubte, la major contribució d’aquesta tesi és l’estudi de la protohistòria del Sant Calze de València. Per al desenvolupament del treball, es va dur a terme una investigació volumètrica de l’objecte, per a aconseguir la seua definitiva catalogació científica. Van ser necessàries investigacions a Roma (Museus Vaticans), Jerusalem (Museu Torre de David, Museu Arqueològic Palestí – Fundació Rockefeller i Museu d’Israel), Córdoba (Museu Arqueològic), Faro (Museu Arqueològic), Jaca (Museu Diocesà) o Londres (Museu Britànic), entre altres, que van concloure en l’autenticitat de la copa de València, coneguda com a Sant Calze, com l’objecte generador del mite universal conegut com a Sant Greal.

Aquest resultat de la investigació pot transferir-se al teixit social que conforma el Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau a través de la creació d’un producte cultural des de l’essència del turisme religiós i de peregrinació que vertebre el territori aragonés fins a arribar a la Catedral de València, sense oblidar aqueixa part de recorregut internacional que englobaria ciutats com Jerusalem, Roma, Nàpols i Troyes, entre altres.

L’editorial nord-americana ProQuest té la col·lecció de contingut més gran i completa de dissertacions i tesis doctorals del món que ara abasta unes 90.000 fonts autoritzades, 6.000 milions de pàgines digitals i abasta sis segles d’història.

Aquest llibre que ara descansa en l’Arxiu de la Catedral de València abasta més de sis anys d’estudi consagrat al Sant Calze i a la metodologia científica –coneguda com Iconología– pròpia de la disciplina acadèmica de la Història de l’Art.

Part del seu contingut es troba en el llibre El Sant Greal, publicat per Editoral Sargantana i que compta amb una segona edició impresa malgrat no haver pogut realitzar-se cap presentació en fires especialitzades.

Don Vicente Pons agraït per aquest moment va obsequiar a la Dra. Mafé amb un exemplar del llibre La Catedral de València. Història, Cultura i Patrimoni editat per la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles de València.

“Esperem que el volum depositat en l’Arxiu de la Catedral de València servisca d’inspiració per a moltes altres investigacions” comenta la Dra. Mafé. Igualment, l’autora de l’estudi espera que les crítiques que reba pel seu treball siguen per a sumar valor a la història que conta la tradició ininterrompuda de fa més de XVII segles de nostra més preuada relíquia, el Sant Calze del Sopar del Senyor.

Fotos per gentilesa de José Cuñat