L’Arxiu de la Memòria de Paiporta recull 18 testimonis directes de la guerra i la dictadura franquista

L’exposició ‘No tindreu pau després de la guerra’, a disposició de la ciutadania al Museu de la Rajoleria fins al 22 d’abril

Les III Jornades de la Memòria Històrica de Paiporta varen començat aquest dimarts amb la publicació de l’Arxiu de la Memòria, un recull de 18 entrevistes realitzades els últims anys a persones que varen viure en la seua pròpia pell la guerra, la post-guerra i la dictadura franquista. Aquestes entrevistes estan indexades i referenciades per termes, amb la finalitat de facilitar la tasca de personal investigador, i també dels curiosos i curioses que desitgen endinsar-se en el relat d’una época fins ara amagada.

Les persones que varen prestar el seu testimoni foren homenatjades en l’acte de presentació de les Jornades de la Memòria, que va omplir de gom a gom el Museu de la Rajoleria, i on es va explicar el funcionament de l’arxiu, disponible en aquest lloc web.

A més, es va obrir al públic l’exposició ‘No tindreu pau després de la guerra’, que relata la duríssima repressió a la qual va sotmetre el règim dictatorial totes aquelles persones que varen lluitar per la república democràticament establerta front al colp militar. La mostra se centra en el cas de la societat valenciana i ja ha rebut peticions per a realitzar visites guiades.

Les Jornades de Memòria Històrica de Paiporta continuaran el pròxim dilluns a la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz, amb la presentació del llibre ‘Modernes, lliures i preparades’, de Wilson Ferrús. El dimarts, dia 9, Vicent Camps protagonitzarà un recital de poesia a l’Auditori Municipal baix el títol ‘El vers de la memòria’. Dimecres, dijous i divendres hi haurà tres projeccions, les de ‘Las cosas del querer’, ‘El silencio de otros’ i ‘El fotógrafo de Mauthausen’, respectivament, totes a l’Auditori.

El cap de setmana estarà reservat a la música. El dissabte 13 actuarà Luis Pastor, mentre que per al diumenge 14 d’abril, es representarà ‘Campanades a morts’ amb la veu d’Elies Monxolí, i els cors de la Unió Musical de Paiporta, la Societat Musical ‘La Primitiva’ de Rafelbunyol’, i la Unió Musical de Montcada, així com la Banda Simfònica de la Unió Musical de Paiporta.