L’Arxiu del Regne de València digitalitza 500.000 imatges per a la seua consulta a través d’Internet

Documents de l’època foral del segle XIII al XVIII i de l’etapa borbònica del segle XVIII

L’Arxiu del Regne de València ha digitalitzat 500.000 imatges perquè els ciutadans puguen consultar-les en línia, dins de la campanya de digitalització promoguda per la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Amb aquesta digitalització es posa al servei dels investigadors i del públic els fons de més interés, entre aquests, llibres de l’època foral del segle XIII al XVIII, com són els de la Generalitat: llibres de provisions, de clavaria; del Mestre Racional: llibres de comptabilitat, ja que era l’antecedent del Síndic de Comptes; Batlia, que administrava el patrimoni reial, i Governació: llibres de plets.

També es poden consultar fons de l’època borbònica del segle XVIII, com els llibres del Reial Acord, que estava format pel capità general i els oïdors de la Real Audiència, i on es prenien els acords relatius a l’administració del Regne, i llibres del fons de clero, sobretot llibres relacionats amb l’orde de Montesa, encara que també s’inclouen llibres anteriors de l’època foral.

Els arxius gestionats per la Generalitat, com és el cas de l’ARV, utilitzen el sistema de gestió d’arxius SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa) que té el mòdul de consulta en línia per Internet, i gràcies a aquesta opció es poden consultar tots els fons digitalitzats i penjats en la plataforma. La web de consulta és https://savex.gva.es/flora/jsp/index_opac_va.jsp

L’Arxiu del Regne de València és considerat un dels millors arxius d’Espanya per la riquesa dels seus fons i la continuïtat de les seues sèries, reflex fidel de les institucions valencianes a través de la seua història.

Entre els fons de gran valor patrimonial, hi ha els documents de l’època foral (les institucions valencianes entre els anys 1238 i 1707), de l’època borbònica (1707-1834) i de l’època contemporània (documentació de l’administració perifèrica de l’estat dels segles XIX i XX) que constitueixen en total uns 20.000 metres lineals. Per tant, atresora i custodia una importantíssima part de la memòria escrita del poble valencià i són fonamentals per a l’estudi i la investigació de 6 segles de la nostra història.

Aquests fons són consultables de manera presencial en l’arxiu ubicat al passeig de l’Albereda, però a més, a partir d’ara, i gràcies a la campanya de digitalització massiva d’aquests últims anys, també es poden consultar des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Això permet una important democratització de la cultura, perquè fa accessible el nostre ric patrimoni documental a tota mena d’usuaris.

La digitalització permet, d’una banda, més accessibilitat del patrimoni esmentat, mai abans haguera sigut possible una difusió a aquesta escala sense la tecnologia actual, i d’altra banda, la millor conservació d’aquests fons documentals en evitar-ne el desgast i deteriorament per la consulta física.