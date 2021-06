Las Naves acull la presentació de climòmetre, l’observatori ciutadà d’emissions de co₂ a València

Connect on Linked in

L’observatori ciutadà d’emissions de CO₂ de la ciutat de València, Climòmetre, s’ha presentat este matí en el centre d’innovació Las Naves. Es tracta d’un projecte de MESURA que va ser subvencionat l’any passat per la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València. Climòmetre pretén la creació i posada en marxa d’un observatori ciutadà sobre canvi climàtic del municipi de València que compta amb una plataforma web (climometre.org) on s’emmagatzemaran les dades necessàries per al càlcul d’emissions de GEI (gas efecte d’hivernacle) dels focus d’emissió.

Carlos Galiana, regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València, ha destacat durant la seua intervenció en la inauguració que “Climòmetre és un exemple de l’èxit d’estes subvencions d’Innovació de l’Ajuntament que servixen per a impulsar projectes d’innovació i que passen del paper a la pràctica, sense oblidar-nos de l’important rol dels premis que posen en valor els projectes ja desenvolupats. Climòmetre és un observatori d’emissions de CO₂ de la ciutat de València, completament alineat en la missió València Ciutat Neutra, que forma part de nostra estratègia d’innovació Missions València 2030”.

Este projecte acull la resta d’inventaris i fonts de dades incompletes per a oferir una quantificació integral i completa. A més, també realitza tractaments de les dades per a simular escenaris i altres efectes de determinades actuacions gràcies a la possibilitat d’obtenció de les dades en brut. El resultat obtingut és una quantificació d’emissions rigorosa, precisa i adaptada a la realitat del municipi com a base per a l’establiment de polítiques i altres mesures de lluita contra el canvi climàtic de manera eficient.

Durant la presentació s’han donat a conéixer les dades d’un inventari de més de 200 indicadors de la ciutat de València. Segons estos indicadors, els sectors que produeixen més emissions de CO₂ són l’energia, el transport, els processos industrials, els residus, l’agricultura i la ramaderia. D’altra banda, el sector forestal és l’únic embornal net d’eixes emissions, dins del parc natural de l’Albufera.

La directora general de Canvi Climàtic de Generalitat Valenciana, Celsa Monrós, ha incidit en què “si parlem de compensació es tracta d’adaptar els ecosistemes i fer-los més resilients. Hi ha interés i la gent vol compensar les emissions, però abans que reforestar en altres països, millor fer-ho en els nostres ecosistemes”.

Este observatori ve a ocupar un buit actual que pot servir a multitud d’organitzacions públiques i privades per a establir els seus plans d’acció i planificació estratègica tenint en compte l’impacte sobre el medi ambient com les normatives europees i nacionals exigeixen.

PER QUÈ ES NECESSITA UN CLIMÒMETRE?

La transició cap a una economia baixa en carboni a nivell local es considera cada vegada més com una contribució crucial per a limitar el calfament global. Això ve reforçat després de la XXV Conferència sobre Canvi Climàtic on es recalca “la necessitat urgent de mantindre l’augment de la temperatura mitjana global a molt per davall de 2 °C per damunt dels nivells preindustrials” així com “fer esforços per a limitar l’augment de temperatura a 1,5 °C” .No obstant això, totes estes mesures s’han de prendre sobre dades quantitatives tractades amb rigorositat científica que actualment. Fins ara, el municipi de València no comptava amb quantificacions i seguiment de quantificacions d’estes característiques que aborden tots els sectors d’emissió com a base per a establir polítiques i plans d’acció.

COM FUNCIONA CLIMÒMETRE?

Les activitats necessàries per a la implementació del Climòmetre són la identificació de les fonts d’emissió de GEI (Gasos d’Efecte d’hivernacle), identificació de les fonts de dades necessàries i que actors de la societat poden proporcionar-los, identificació dels actors que poden tractar les dades per a oferir quantificacions rigoroses i, finalment, el desenvolupament d’un portal web per a la descàrrega i visualització de les dades i resultats de les quantificacions.