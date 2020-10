Las Naves inaugura una exposició que mostra la interrelació dels sistemes alimentaris global i local

Print This Post

La mostra, inaugurada amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació, recull fotografies del nord-americà Gregg Segal i obres del valencià David Segarra

El centre d’innovació Las Naves acollirà, a partir de demà, divendres 16 d’octubre, i en el marc de la celebració del Dia Internacional de l’Alimentació, l’exposició “PAN”, que convida a la reflexió sobre l’alimentació en el món. Esta mostra, que s’inaugurarà a les 19.00 hores, comissariada per la fotògrafa valenciana Tania Castro, recull la mirada del nord-americà Gregg Segal i de l’artista valencià David Segarra.



El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha explicat que “amb esta exposició i la resta d’activitats organitzades des de Las Naves durant esta setmana i al voltant de l’alimentació, l’Ajuntament vol donar valor i rellevància a la importància dels sistemes alimentaris en l’àmbit global i local, i mostrar la interrelació que hi ha entre ells”. “En l’àmbit global es mostra la diferència i diversitat de dietes que hi ha en el món, i crida molt l’atenció com es dispara el consum de ultraprocesados als països enriquits. En l’àmbit local, destaca la riquesa de la nostra horta. Una horta que, a causa de la pandèmia, hem de valorar més encara si cap”, ha indicat l’edil.



“Les obres del fotògraf internacional Gregg Segal també tracten sobre l’alimentació infantil en el món i retrata a aquells que no tenen res a menjar. Estes imagens internacional venen acompanyades del contrapunt local, i la reflexió sobre el nostre entorn més pròxim amb les imatges de David Segarra. Dins de l’exposició també s’inclou el curt documental “Renaixem” del mateix autor i el curt documental del col·lectiu Els Espigolaores que ens parla del paper de la dona en l’horta”, ha explicat Galiana.



L’Organització de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) celebra el 16 d’octubre el Dia Mundial de l’Alimentació, una data per a conscienciar i promoure campanyes que ajuden a garantir una alimentació suficient i nutritiva per a totes les persones.



L’informe publicat enguany per la FAO ratifica l’augment gradual de la fam i la subalimentació crònica des de 2014, i que ha aconseguit la xifra de 690 milions de persones en 2019.



La pandèmia de covid-19 ha intensificat les causes de vulnerabilitat i les deficiències dels sistemes alimentaris mundials, i encara que encara és massa prompte per a avaluar les repercussions, l’informe de la FAO estima que, com a mínim, altres 83 milions de persones puguen començar a passar fam.



Al costat d’esta exposició, Las Naves ha organitzat esta setmana l’exhibició de fruites i verdures XXL #HortAttack, la projecció del documental ‘Renaixem’ i el disc Sopa del dissabte 17 d’octubre.