Las Naves presenta un projecte tecnohumanista per al desenvolupament d’una ètica en l’era de la Intel·ligència Artificial i la Internet del Tot

El centre d’innovació Les Naus, de l’Ajuntament de València, ha impulsat el projecte IANetica, per al desenvolupament d’una ètica normativa entorn del bon ús que ha de fer-se de la Intel·ligència Artificial i la Internet del Tot, i establir les bases d’uns drets fonamentals com el de la privacitat o la desconnexió. La primera acció, que es durà a terme el pròxim 30 d’abril, serà el llançament de la web ianetica.com on s’explicarà el concepte IANetica, en el context socioeconòmic i cultural d’esta dècada i en alguns escenaris que es podran aconseguir través de la Intel·ligència Artificial.



El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha explicat que Europa «fa temps que no pot equiparar-se als líders disruptius tecnològics actuals, però ara té una oportunitat única per a ser la veu de les persones». Així, ha ressaltat, «amb credibilitat i coherència pot liderar un històric Segon Renaixement, on l’ésser humà se situe en el centre i siga la tecnologia la que es pose al seu servici, tal com fem en els projectes d’innovació social que impulsem en Las Naves i en els quals innovem per a les persones».

Concretament, l’objectiu d’este projecte «és posar la tecnologia al servici de les persones tal com es recull en la iniciativa MissionsVLC2030 que impulsa la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement i que orienta la innovació a la millora de la vida de les persones i el seu entorn».



Carlos Galiana ha explicat que 2020 «és l’inici de la major transformació tecnològica de la història de la humanitat. Mai abans s’havia produït tal volum d’innovacions de manera contínua i concurrent. És l’inici de la Quarta Transformació Digital i la Quarta Revolució Industrial i de totes les tecnologies emergents que porten associades». I que estes innovacions «estan apareixent a un ritme que supera amb escreix les capacitats d’assimilació a escala individual, fins i tot per a aquells amb un nivell alt de coneixement tecnològic». Per això, ha continuat, «s’està creant una desigualtat notable i una bretxa digital en els diferents nivells d’adopció per part de les persones, no sols per diferències generacionals o de poder adquisitiu, sinó a més per la dificultat que suposa accedir a la informació adequada en este complex context tecnològic tan avançat».



«Esta unió entre pensament i tecnologia es denomina tecno-humanisme, i sorgeix de l’aplicació de les idees i tesis de les disciplines humanes a les tecnologies més innovadores i el seu desenvolupament en esta dècada de 2020; i dins del moviment tecno-humaniste el projecte IANetica de Las Naves naix com a punt de trobada i debat per al desenvolupament d’una ètica normativa entorn del bon ús que ha de fer-se de la Intel·ligència Artificial i la Internet del tot, perquè la màxima tecno-humaniste de posar la Tecnologia al Servici de l’Ésser humà es convertisca en una realitat».



A través del projecte IANetica es definirà el manifest tecno-humaniste i una línia de treball investigadora i col·laborativa que inclourà una sèrie d’accions per a començar a construir el moviment tecno-humaniste, de caràcter participatiu i obert, l’objectiu final del qual és posar la tecnologia i el seu desenvolupament al servici de l’Ésser humà. També es desenvoluparan les bases per a establir uns drets fonamentals com el dret a la privacitat o a la desconnexió (dret al OFF), s’activarà una xarxa de col·laboradors i es vertebraran accions claus com el llançament de la web de IANetica, la creació d’un llibre col·laboratiu, cicles de formació i tallers entorn del tecno-humanisme, accions amb els mitjans de comunicació i possiblement la creació d’un gran esdeveniment per a finals del 2020.



El projecte IANetica de Las Naves està impulsat per Pedro Mujica: Tecnòleg Humanista, Enginyer Superior en Ciències de la Computació, professor de Tecnologies emergents de la Quarta Revolució Industrial i Doctorant en el desenvolupament de la nova Interacció Humà-Màquina per a la hibridació de la Intel·ligència Artificial amb la Realitat Estesa (Virtual, Mixta i Augmentada). I s’inicia amb la seua plataforma web que eixirà ONLINE a la fi d’abril, i anirà abordant al llarg de tot el 2020 les diverses temàtiques que planteja el debat tecno-humaniste, com són els Drets Fonamentals de l’Ésser humà enfront de l’ús de les Tecnologies Digitals Avançades.