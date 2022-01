Las playas del Perellonet incorporan carteles informativos sobre el valor del sistema dunar

Print This Post

La iniciativa forma part dels Pressupostos Participatius 2020/2021

La Regidoria d’Ecologia Urbana ha dut a terme la instal·lació d’una sèrie de panells informatius al llarg dels accessos a la platja del Perellonet, en els quals s’explica el valor del cordó dunar. Es tracta, tal com ha explicat el vicealcalde i regidor de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, d’una iniciativa aprovada en el marc dels Pressupostos Participatius 2020/2021 dirigida a assegurar la protecció dels ambients dunars del Parc Natural de l’Albufera, i en general dels diferents sistemes naturals de l’espai protegit.

Campillo ha explicat que “resulta fonamental implicar visitants i residents en la conservació d’este sistema dunar i, per a això, -ha afegit- és imprescindible donar a conéixer les seues característiques geomorfològiques, formació, la seua evolució històrica, els seus ecosistemes i les característiques que li confereixen el seu valor i importància”.

Amb esta finalitat es van dissenyar diversos cartells sobre el sistema dunar de la platja del Perellonet, en els quals s’explica la regeneració dunar duta a terme en este tram de la Devesa, i en els quals se subratlla la importància del sistema dunar, la seua biodiversitat i funció com a reserva d’arena per a protecció de la platja, les adaptacions de la flora i la fauna a les condicions ambientals particulars de la zona, així com la importància d’evitar la xafada i respectar els passos i sendes d’accés a la platja.

L’actuació de conservació i protecció del cordó dunar, que s’estén des de la gola del Perellonet a la del Perelló (de nord a sud) va incloure al 2019 a més l’acotació de la zona mitjançant estaques i cordes. Es tracta de les platges del Perellonet i del Recatí, que ocupen, aproximadament, 3’5 quilòmetres de costa. Ara la cartelleria completa l’acció de protecció encetada fa dos anys.

Tal com ha recordat Sergi Campillo, “este tram de la platja està inclòs en el Parc Natural de l’Albufera, i presenta formacions dunars d’alt valor ecològic, que es veuen afectades per la forta pressió antròpica de les urbanitzacions residencials”. “La pressió exercida sobre la platja, unit a la desinformació sobre la importància ecològica dels cordons dunars pot provocar la modificació i fins i tot la destrucció d’estes formacions tan importants”, ha indicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana. La nova cartelleria s’ha situat en gran mesura a les sendes per als vianants existents, que connecten les urbanitzacions amb la platja, amb la finalitat que es respecte i preserve el tancat i informar de la importància de la conservació d’estes formacions tan particulars i tan pròpies de la costa del