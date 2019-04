L’Assembla Local aprova per unanimitat la candidatura de Compromís per Carcaixent

Connect on Linked in

Es tracta d’una llista continuista amb algunes incorporacions per emprendre nous projectes

L’Assembla Local de Compromís va ratificar anit, per unanimitat, la proposta de candidatura per a les eleccions locals del 26 de maig. La coalició concorrerà amb el nom de Compromís per Carcaixent: Compromís municipal.

Els llocs d’eixida de la llista són:

1. Paco Salom Salom: llicenciat en Econòmiques. Alcalde de Carcaixent en la legislatura 2015-2019

2. Paula Lozano Calatayud: llicenciada en Geografia. Regidora de Turisme i Medi Ambient en la legislatura 2015-2019

3. Teresa Oliver Climent: psiquiatra. Regidora de Benestar Social en la legislatura 2015-2019

4. Lluís Candel Galán: arquitecte

5. Vicent Lluís Roca i Rosalén: administratiu. Regidor d’Hisenda en la legislatura 2015-2019

6. Laura Ruiz Godina: llicenciada en Dret. Tècnica d’Hisenda

7. Ricard Torres Vidal: empresari del sector de les telecomunicacions. Regidor delegat de l’empresa PROCARSA i la piscina municipal des de 2016

8. Ana Garrigues Arbona: llicenciada en Biologia. Graduada en Magisteri. Professora de l’escola d’adults de Canals

9. Rubén Guillot Escandell: Consultor informàtic. Enginyer tècnic en informàtica de gestió

10. Rosa Nicolau Borràs: comercial. Graduada en Informació i Documentació. Regidora de Festes en la legislatura 2015-2019

La resta de la candidatura està formada per: Vicent Albelda, Desirée Palma, Pau Àlvarez, Lorena Martí, Remigio Viño, Amparo Vidal, Paco Garcia, Pilar Fayos, Agustí Escandell, Mariai Talens i Salvador Albert. Tanquen la llista, com a suplents: Lourdes Castelló, Fernando Morant, Cristina Navalón, Guillem Murcia i Núria Oltra.

Segons ha manifestat el candidat a l’alcaldia, Paco Salom: «esta llista està pensada per a mantindre la línia de treball encetada per Compromís en el govern municipal l’any 2015. Però també incorpora perfils nous per a reforçar àrees importants, com poden ser: promoció econòmica o mobilitat urbana, per posar alguns exemples».

Salom ha destacat l’esforç realitzat durant esta legislatura per sanejar el consistori i eliminar les males pràctiques dels governs anteriors, «hem posat les bases d’una administració renovada però encara queda molt de treball per davant i, per este motiu, presentem una llista capaç de dur a terme esta feina i fer-la bé», ha explicat.

Un dels principals reptes que, segons Paco Salom, es planteja Compromís a partir de maig de 2019 és el de la mobilitat, «el nostre objectiu és fer de Carcaixent una ciutat més amable per a les persones i sostenible per al medi ambient. Un deute que tenim amb les generacions futures. El pròxim 26 de maig el poble ha de triar: si vol avançar o tornar arrere. I ha de saber que amb Compromís: Carcaixent viu. I el canvi continua».

