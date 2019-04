Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El dimecres passat va tindre lloc l’Assemblea local de Compromís per la Barraca per votar la candidatura per a les pròximes eleccions locals, les quals s’esdevindran el pròxim 26 de maig junt a les municipals. La llista l’encapçalarà l’actual alcaldessa de la localitat, Verónica Almunia Català, que ja va representar a la Barraca d’Aigües Vives en l’acte comarcal que es va fer divendres a Alzira (foto que s’adjunta).

A Verónica l’acompanyaran: Paco Almunia Català com a número dos, Lucia Requena Rodríguez en el tercer lloc, Miguel Escudero Ponce al quart i Carolina Donet Gómez en el número cinc.

Totes elles formen part de diferents associacions i col·lectius de la població des d’on participen en l’activitat social i cultural de la Barraca. “Es tracta d’un equip de persones valentes, compromeses i imparables que conjuguen experiència i renovació, i que al llarg dels últims anys han estat sempre disposades a ajudar en les activitats que s’han organitzat des de l’ajuntament ”, segons la cap de llista i portaveu local.

Tanmateix, Verónica va assegurar afrontar aquest nou repte amb molta il·lusió i força. A més, va recordar la importància del vot per a aquestes pròximes eleccions d’abril i maig en les quals, segons la mateixa “s’hi juguem el futur del nostre poble, la viabilitat dels canvis ocorreguts estos quatre anys i poder acabar els projectes que hem encetat”.