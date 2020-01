L’Associació Amics de sant Antoni Abat celebra la tradicional benedicció d’animals

Connect on Linked in

Els actes van haver de retardar-se una setmana com a conseqüència del temporal Gloria



L’Associació Amics de sant Antoni Abat va celebrar ahir diumenge, una setmana després a causa del temporal Gloria, la tradicional benedicció d’animals junt a l’església de la Milagrosa.



Van ser molts els ciutadans i ciutadanes que es van desplaçar fins allí per a participar amb les seues mascotes en la benedicció, així com per a recollir els tradicionals pans. També per a desfilar en els carros o pujats en els cavalls que van participar.



Entre el gran nombre d’espectadors, es trobaven l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; les regidores de Festes, Gema Navarro, i Medi Ambient, Carmen Pérez; el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera; la Festera Major de Sueca, Alicia Falcó, i membres de la seua Cort d’Honor.



Durant la desfilada, van ser homenatjats, com tots els anys, tres persones molt vinculades al món del cavall, per la seua afició i dedicació al llarg de molts anys. En esta ocasió, van rebre una placa commemorativa de mans de l’alcalde i la festera major: José Climent, Jesús Blay Ballester i Fernando Requeni García.