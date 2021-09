L’Associació Cultural Paleta i Pinzell d’Almussafes llança el VI Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’

En col·laboració amb l’Ajuntament, atorgarà un premi de 100 euros al treball guanyador de la modalitat Adults i 50 euros al de la modalitat Infantil



Les propostes poden presentar-se del 3 al 20 de setembre en el Centre Cultural i les bases estan disponibles en www.almussafes.net

El VI Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’ d’Almussafes ja està en marxa. Les propostes poden presentar-se del 3 al 20 de setembre en el Centre Cultural de la població. Tota la informació relativa a aquest certamen, organitzat per l’Associació Cultural Paleta i Pinzell en col·laboració amb l’Ajuntament, poden consultar-se en el portal web municipal, www.almussafes.net, i en la seu de l’entitat. L’autor o l’autora del treball guanyador de la categoria Adults s’emportarà 100 euros i el seu disseny s’utilitzarà per a promocionar la commemoració, mentre que el o la responsable de l’obra seleccionada en la categoria Infantil aconseguirà 50 euros.



Almussafes es prepara ja per a la commemoració del ‘9 d’Octubre’, festa de la Comunitat Valenciana. Mentre l’Ajuntament ultima al costat de les entitats locals l’agenda d’actes que es plantejarà a la ciutadania amb motiu d’aquesta celebració, l’Associació Cultural Paleta i Pinzell acaba de publicar les bases del certamen amb el qual es triarà el pòster que s’utilitzarà per a anunciar les diferents propostes.



El Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’, que aconsegueix aquest 2021 la seua sisena edició, també té com a objectius la posada en marxa d’una exposició amb els treballs presentats i la promoció de la creativitat entre la població. Les persones interessades a participar hauran de fer arribar les seues obres al Centre Cultural del municipi del 3 al 20 de setembre, en horari de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h.



Les bases, que estan disponibles per a qui les sol·licite en la seu de l’entitat i en la pàgina web oficial de la localitat (www.almussafes.net), expliquen que pot participar tota persona física que ho desitge, havent-se establit dues categories: una infantil fins a 16 anys i una altra d’adults a partir de 17 anys. En tots dos casos cada persona podrà presentar un màxim de tres dissenys a la convocatòria.



L’obra guanyadora de la modalitat Adults s’utilitzarà per a anunciar les activitats d’aquesta destacada festivitat i el seu autor o autora rebrà, a més, un xec valorat en 100 euros que podrà canviar per productes i serveis en establiments comercials situats a Almussafes. Per part seua, la quantia atorgada a la persona que s’impose en la modalitat Infantil, amb els mateixos termes i condicions, serà de 50 euros i la seua creació es publicarà en les xarxes socials i el portal web de l’Ajuntament.



Presentació i característiques

Els treballs hauran de presentar-se sense signar i en un sobre tancat, en l’interior del qual constaran, en un altre sobre tancat, les dades personals de l’autor o autora, el nom complet, el DNI o document d’identificació, el telèfon, l’adreça i l’edat. En l’exterior del sobre gran haurà d’escriure’s el text ‘VI Concurs de Cartells 9 d’Octubre’ i la categoria en la qual es participe.



Els dissenys hauran de ser originals i inèdits i no podran haver sigut premiats en cap altre concurs. Així mateix, podrà utilitzar-se qualsevol tècnica, sempre que siga susceptible la seua reproducció per mitjans tècnics normals. En els treballs, que deuran estan realitzats en A3 (420 x 297 mm), no podrà aparèixer cap mena de llegenda, ja que serà inclosa posteriorment en el cartell guanyador per part del Consistori.



El jurat, que estarà integrat per membres de ‘Paleta i Pinzell’, es reunirà el 21 de setembre per a examinar els treballs presentats i, d’acord amb el seu valor representatiu del ‘9 d’Octubre’ i amb la seua qualitat artística, formularà la corresponent proposta de resolució. El lliurament dels premis es realitzarà en un dels actes que es programen per a la citada commemoració.

En l’edició de 2020 les guanyadores foren Yasmina Moscardó Benavent i Judit Marí Esteve, en les categories Adults i Infantil, respectivament.