L’Associació de Comerç i Serveis de Burjassot compleix 30 anys treballant pel comerç local i pels seus associats

Connect on Linked in

Són 30 anys de treball, de lluita i de reivindicar els drets, la labor i la gran qualitat del comerç de proximitat, del comerç local. L’Associació de Comerç i Serveis de Burjassot ha complit en aquests dies, concretament el passat 26 d’abril, 30 anys de vida; una gran vida en la qual sempre ha tingut un objectiu marcat: que el comerç de Burjassot siga un comerç viu i dinàmic i que s’oferisquen els millors serveis a la ciutadania.

El seu aniversari ha coincidit amb l’estat de crisi sanitària que s’està vivint en tot el país i, una vegada més, l’Associació s’ha preocupat no sols pels seus comerços i serveis associats sinó, també, per continuar donant servei als veïns i les veïnes de Burjassot. Els comerços essencials han estat oberts i al peu del canó per a proveir i cobrir les necessitats del municipi. A més, molts comerços han pensat anar un pas més i han posat en marxa el servei a domicili, una gran iniciativa per a ajudar a les persones que no poden eixir de casa i que, amb tan sols una crida, poden encarregar les seues compres i rebre-les en les seues llars.

Pepe Barat, com a primer president de l’entitat, Encarna Sanchis, Daniel Gantes i Sandra Marrero, la presidenta actual, són la cara visible de l’Associació però, darrere d’ells, són molts els comerciants del municipi que dia a dia veuen l’entitat com la seua referència, com la seua base de consulta per a solucionar els seus problemes o totes aquelles qüestions que se’ls plantegen.

El comerç de Burjassot està molt viu i la millor prova d’això és que els ciutadans i les ciutadanes tenen tot el que necessiten sense eixir del municipi. Gràcies a l’Associació de Comerç i Serveis per la seua gran labor. Per 30 anys més!