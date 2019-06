L’Associació de Defensa d’Animal de Torrent denuncia un cas de tirs de perdigons a felins.

Print This Post

L’Associació de Defensa d’Animal de Torrent ha denunciat dos tràgics successos que han tingut lloc a Torrent en l’última setmana. Per una banda, un dels casos que més ha causat revolada ha estat el cas d’una persona que es dedicava a disparar perdigons a felins al voltant de l’Auditori.

Un altre cas que va cridar l’atenció de la protectora va ser l’atac d’un gos sense morrió a un gat que el va deixar malferit.

La presidenta de l’associació ens ha confirmat que el cas ja està investigant-se i l’altre ja està resolt.

Des de la protectora ajuden a aquests animals per tal que casos com aquests no es tornen a repetir. També consciencien a la ciutadania, a través de les campanyes, a adoptar als animals entre altres coses.

Una protectora que s’implica al màxim per aconseguir els objectius que es planteja.