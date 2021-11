L’Associació de Diabètics de Burjassot i la Farmàcia Gómez-Taylor realitzen una campanya de densitometría òssia, pel Dia Mundial de la Diabetis

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebrarà el pròxim 14 de novembre, l’Associació de Diabètics de Burjassot (ADB), en col·laboració amb la Farmàcia Bàrbara Gómez-Taylor del municipi i amb la regidoria de Sanitat, ha organitzat una campanya de salut centrada en el mesurament de la densitat òssia de les persones i el seu nivell de risc de desenvolupar osteoporosi.

Els mesuraments de la densitat òssia es realitzaran per a totes aquelles persones que ho desitgen, del 2 de novembre al 6 de novembre, en la farmàcia Bàrbara Gómez-Taylor (Avinguda Ausiàs March, 40 de Burjassot). L’objecte d’aquesta campanya és precisament la determinació de la densitat mineral òssia, com a diagnòstic previ que puga establir un possible risc d’osteoporosi. Amb motiu de l’inici de la campanya, la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Burjassot, Isabel María Mora i Adela Pérez presidenta han visitat la farmàcia per a interessar-se per la campanya que hui mateix comença.

L’osteoporosi és una malaltia que sovint afecta a les dones després de la menopausa, però que també pot afectar els homes i molt rarament als xiquets. L’osteoporosi inclou una pèrdua gradual de calci ossi, així com canvis estructurals, provocant que els ossos perden gruix, es tornen més fràgils i adquirisquen una major probabilitat de fracturar-se.

Per a determinar el risc, es realitza una tècnica no invasiva que es basa en el mesurament mitjançant ultrasons de la DMO (densitat mineral òssia) a nivell de l’os calcani del peu, el qual aquesta fonamentalment implicat en el desenvolupament de l’osteoporosi i es compara amb un valor mitjà basat en edat, sexe i grandària de l’os. A nivell del peu, es facilita la reproducibilidad, la qual cosa la fa extremadament útil en el garbellat o cribratge de pacients. El peu es col·loca en un xicotet dispositiu que obté una lectura de densitat òssia en pocs minuts.