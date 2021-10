L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes rep una subvenció municipal de 35.000 euros per a despeses corrents

L’Ajuntament de la localitat i l’entitat van signar el 8 d’octubre un conveni per a regular la concessió d’aquesta ajuda



Aquesta quantitat podrà usar-se per a despeses de funcionament, activitats i per a la compra de material divulgatiu i no inventariable, entre altres qüestions

El passat 8 d’octubre l’Ajuntament d’Almussafes i l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la població van signar un conveni mitjançant el qual l’entitat rebrà una subvenció de 35.000 euros per a les seues despeses corrents. Es tracta de l’ajuda anual concedida pel Consistori municipal i podrà utilitzar-se per a finançar despeses realitzades entre el 30 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021. L’alcalde, Toni González, considera “primordial que l’entitat dispose del finançament suficient per a desenvolupar les seues activitats”, atés que és la que “coneix les necessitats i les inquietuds” de les persones destinatàries i, per tant, “una aliada” per a la promoció de l’envelliment actiu de la població.



Un any més, l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi per al finançament de les despeses corrents derivades de l’organització, preparació i desenvolupament de les seues activitats i programes. Concretament, el Consistori li ha concedit a l’entitat una aportació de 35.000 euros, quantitat que ha d’anar destinada a la promoció de projectes que fomenten el desenvolupament cívic, social i cultural d’aquest col·lectiu poblacional.



La signatura del conveni que regula aquest acord es va portar a terme el passat divendres 8 d’octubre i en l’acte van participar l’alcalde, Toni González, i el president de l’associació, José Matías Doria. Segons estipula el document, els fons, que hauran de justificar-se amb les corresponents factures, han de dedicar-se a la posada en marxa de “activitats d’integració, prevenció, sensibilització, recreatives i de convivència, així com al foment de la cultura i l’associacionisme, encaminat tot això a promoure la integració i participació en la vida comunitària”.



“Sempre hem apostat per un envelliment actiu de la població i això significa que hem d’implementar iniciatives atractives per als nostres majors. Volem que isquen de casa, que es cuiden, que es relacionen, que gaudisquen de la vida, perquè després de tants anys es mereixen tot el bo. Però per a tot això necessitem la col·laboració i l’ajuda de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, la nostra gran aliada en aquesta matèria, perquè és la que coneix les necessitats i les inquietuds d’aquest col·lectiu. Per això considerem primordial que l’entitat dispose del finançament suficient per a desenvolupar les seues activitats”, explica el primer edil.



Segons el conveni, s’acceptaran despeses ocasionades entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre d’aquest 2021 i relacionades amb el funcionament general de l’associació, les activitats realitzades, especialment les que siguen d’interés general, el lloguer d’instal·lacions i de material tècnic, la contractació de mútues i assegurances, les nòmines del personal contractat, la realització de revistes i publicacions, la compra de material divulgatiu i no inventariable i l’organització de celebracions socials.