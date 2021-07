L’Associació de Penyes Cadafaleres suspén la Setmana Taurina d’Algemesí per no donar-se encara la situació sanitària adequada

Connect on Linked in

La singular plaça algemesinense té una capacitat per a més de 4.000 persones



A més de la fira de novilladas la setmana concentra tancaments diaris, espectacles nocturns i gastronomia en les casetes de les penyes instal·lades al parc Salvador Castell



L’Associació de Penyes Cadafaleres ha decidit suspendre la Setmana Taurina per segon any consecutiu, davant la impossibilitat d’organitzar la fira de jonegades d’acord amb les normes sanitàries de distanciament marcades com a prevenció de contagi del coronavirus Covid-19.



Les festes d’Algemesí es caracteritzen per la massiva participació de públic. En el cas de la Setmana de Bous inclou els tancaments cada dia a les 8 del matí i la fira de jonegades, considerada una de les més importants del món taurí. Cada dia, a les 17.30 hores, més de 4.000 persones omplin la plaça de bous d’Algemesí, una plaça que construeixen les pròpies penyes cadafaleres i que constitueix una autèntica obra mestra d’enginyeria només amb fustes, cordes i claus.



També són massius els espectacles nocturns que es programen cada nit en la plaça, així com els menjars i sopars al parc Salvador Castell on cada penya cadafalera té una caseta i una zona assignada per a dur a terme les seues activitats gastronòmiques i socials.



La celebració de la Setmana Taurina comporta una important repercussió econòmica a la ciutat. Bars, pubs, restaurants, sous de persones que treballen aquesta setmana, establiments d’alimentació, confecció tèxtil, molts són els sectors comercials de la ciutat que es beneficien d’aquestes festes que suposen una inversió individual dels algemesinenses i visitants. A això cal afegir les inversions en empreses i treballadors locals que duen a terme tant les penyes cadafaleres com la pròpia Comissió Taurina.



“L’actual situació sanitària encara no permet dur a terme unes festes com la Setmana Taurina d’Algemesí que mobilitza a milers de persones cada dia durant deu dies. El caràcter multitudinari i el sistema organitzatiu de la nostra festa és incompatible amb la distància social i els aforaments limitats. Continuarem treballant amb totes les penyes per a organitzar l’any 2022 una Setmana de Bous que siga històrica, però ara hem de ser prudents i responsables, posar la nostra part perquè acabe aquest malson”, assegura l’actual president de la Comissió Taurina, Alberto Fernández.



Tradicionalment, el mes d’abril es du a terme la subhasta de cadafals on cada penya licita i aconsegueix el seu espai en la zona. Seguidament cada penya designa un membre de la Comissió Taurina que elegeix president i els càrrecs necessaris per a dur a terme les gestions per a contractar les ramaderies, els joneguers i programar els espectacles nocturns. Enguany, igual que en el 2020, no s’ha celebrat la subhasta i ara es decideix per part de la Comissió Taurina i de l’assemblea de penyes cadafaleras suspendre la Setmana Taurina, la fira de jonegades més important del món taurí.