L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes arranca una nova fase de la campanya ‘Estimem el comerç local’

Connect on Linked in

L’entitat repartirà un total de 1.675 euros en 100 premis entre les persones que adquirisquen béns i serveis en els establiments participants



Caixa Popular, patrocinador de la iniciativa, atorgarà, a més, 10 targetes regal valorades en 50 euros

Les persones majors d’edat que compren en una sèrie de negocis integrants de l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes entre l’1 i el 31 d’octubre opten a nombrosos premis directes. L’entitat va començar divendres passat la segona fase de la seua campanya de fidelització ‘Estimem el comerç local’, en la qual s’estan repartint regals entre la clientela. En aquesta etapa es repartiran 1.675 euros en ‘Dinerets AECAL’, 500 euros en Targetes Regal de Caixa Popular i més de 2.000 obsequis.



Aquest mes d’octubre l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) està duent a terme una nova fase de la campanya de fidelització ‘Estimem el comerç local’, amb la qual l’entitat busca continuar promocionant l’adquisició de béns i serveis en els establiments de proximitat. D’aquesta manera, s’entregaran 100 premis d’entre 10 i 30 euros en “Dinerets AECAL” que sumen 1.675 euros i que es podran canviar a les botigues adherides al projecte. Concretament, seran 40 premis de 10 euros, 20 de 15€, 15 de 20€, 15 de 25€ i 10 de 30€. A més, el patrocinador de la convocatòria, Caixa Popular, reparteix 10 Targetes Regals valorades en 50 euros per a consumir en els establiments participants en les Targetes Regal AECAL (TRA). Finalment, es concediran 2.000 obsequis directes.



El sistema que s’està utilitzant per a concedir aquestes gratificacions és el mateix que el del passat mes d’abril. Per cada compra en els comerços adherits a la campanya s’entrega una butlleta en la qual s’especifica si està premiada o no i amb quina recompensa. Els obsequis es recullen en el moment, fins a esgotar existències, però per a gaudir dels premis especials cal acudir a Herbo Prats i intercanviar la butlleta pel premi corresponent. El període per a recollir-los finalitzarà el 10 de novembre, mentre que el consum haurà de realitzar-se fins al 30 de novembre, si es tracta de ‘Dinerets Aecal’, o el 31 de març de 2022, si consisteix en una TRA.



‘Estimem el comerç local’

L’associació va iniciar la campanya, denominada ‘Estimem el comerç local’, el mes d’abril passat amb el desenvolupament de la primera fase, en la qual es van repartir més de 400 obsequis i 6 premis especials valorats en 30 euros. Durant aquest 2021 es repartiran milers d’obsequis i 62 premis especials en aquesta proposta impulsada en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.