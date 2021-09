L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes estrena pàgina web

Connect on Linked in

L’entitat ha reunit en un mateix espai tota la informació relacionada amb la seua activitat i un directori amb els negocis adherits

La intensa labor desenvolupada per l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL), que fins ara es difonia únicament a través dels perfils en xarxes socials de l’entitat, tindrà a partir d’ara una nova finestra des de la qual acostar-se a la ciutadania. Aquesta setmana, l’organització, que forma part de la patronal Unió Gremial, ha llançat la seua primera pàgina web, a la qual pot accedir-se a través de la URL https://aecalalmussafes.com/.



Les persones que visiten el lloc trobaran tota la informació relacionada amb les campanyes de sensibilització i promoció del comerç de proximitat impulsades per l’associació i abundant contingut audiovisual, així com notícies sobre les iniciatives, pròpies o organitzades per altres institucions, en les quals s’involucren. A més, la web incorpora un directori comercial en el qual es recullen tots els negocis que integren l’entitat, amb les dades de contacte de cadascun d’ells.



“Hem posat moltes ganes i il·lusió en aquest projecte per a acostar el comerç AECAL a l’era digital”, asseguren en el vídeo que han editat amb l’objectiu d’anunciar el llançament d’aquesta nova eina de comunicació que esperen que siga d’utilitat per a la població.