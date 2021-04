L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes reparteix centenars de premis entre la seua clientela

AECAL ha posat en marxa una campanya de fidelització amb l’objectiu de promocionar les compres en establiments de proximitat



La iniciativa, que es repetirà diverses vegades al llarg de 2021, està en marxa del 19 al 25 d’abril i porta per lema ‘Estimem el comerç local’



El projecte compta amb la col·laboració d’Unió Gremial, l’Ajuntament d’Almussafes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València

Del 19 al 25 d’abril, l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes està desenvolupant una nova campanya de promoció de les compres en els establiments del municipi. Durant aquest període, el col·lectiu repartirà més de 400 obsequis i 6 premis especials entre les persones que compren productes o contracten serveis a les botigues adherides a l’entitat. La campanya ‘Estimem el comerç local’, que tindrà continuïtat al llarg d’aquest any 2021, compta amb el suport d’Unió Gremial, l’Ajuntament d’Almussafes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.



Les persones majors d’edat que adquirisquen productes i serveis en negocis adherits a l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) del 19 al 25 d’abril poden aconseguir nombrosos premis gràcies a la nova campanya de promoció del xicotet comerç desenvolupada per aquesta agrupació. L’entitat continua amb el foment de l’adquisició de béns i serveis en aquesta mena d’establiments i ho fa amb una iniciativa a la qual han denominat ‘Estimem el comerç local’ i que s’implementarà al llarg de tot aquest 2021.



En la primera de les fases d’aquesta campanya, que és la que està en aquests moments en marxa, el col·lectiu repartirà més de 400 obsequis i 6 premis especials valorats en 30 euros, tots ells directes. Per cada compra que es realitze, i sempre que se supere l’import mínim exigit per cada establiment per a participar en la convocatòria, es reparteix una butlleta, en el qual s’especifica si està premiada o no i amb quina recompensa. Els obsequis es recullen en el moment, fins a esgotar existències, mentre que per a gaudir dels premis especials s’ha de concertar una cita per al lliurament.



Tal com es detalla en les bases, s’han inclòs sis premis especials. La Terrassa Cafeteria atorgarà 6 vals de 5 euros a una sola persona per a gastar en l’establiment, Cafeteria Centre Cultural concedirà el pack especial ‘Cerveseta a Casa’ i Orxata, gelats i torró Mechor el guardó ‘Refresquem’, consistent en un litre de llima granissada, un altre d’orxata, 20 fartons i una botella d’herbero. A més, l’Hotel Ramada oferirà un dinar per a dues persones a la terrassa de la piscina, Poliesportiu Bar&Rest un dinar o sopar i Hotel Restaurant Bartos dos menús valorats en 30 euros.



El pla d’AECAL és repartir milers d’obsequis i 62 premis especials al llarg d’aquest 2021 en una desena de campanyes executades sota l’eslògan ‘Estimem el comerç local’, una proposta impulsada en col·laboració amb Unió Gremial, l’Ajuntament d’Almussafes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.