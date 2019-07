L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes s’adhereix a la nova campanya d’Unió Gremial

‘Històries del Comerç Local’ busca ressaltar els valors propis de comprar en establiments de proximitat



L’entitat vol involucrar als seus clients perquè expliquen anècdotes personals que seran posteriorment publicades en un llibre



Durant aquesta setmana, L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) desenvolupa una nova campanya de promoció de la seua activitat gràcies a un projecte conjunt coordinat per la Unió Gremial i amb el qual les entitats que agrupen els xicotets establiments pretenen ressaltar els principals avantatges de comprar en els seus comerços. Es titula ‘Històries del Comerç Local’ i durant la mateixa es mostraran diferents cartells i s’animarà a les persones usuàries a contar les seues experiències per a reunir algunes d’elles en un llibre.



Un mes després d’anunciar públicament la seua incorporació a la Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions de Comerç Valencià, l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) presenta la primera campanya impulsada a través d’aquesta federació, que actualment està integrada per 68 entitats de tota la província i té com a objectiu actuar com a intermediari entre els xicotets i mitjans empresaris i les administracions públiques i la resta d’agents socials.



Entre hui, dilluns 22 de juliol, i el pròxim divendres 26, es publicaran en xarxes socials un total de cinc cartells, un per dia, en els quals es posaran en relleu anècdotes quotidianes que es generen al voltant d’aquest àmbit i que “reflecteixen aquesta relació tan especial que s’estableix entre la gent del comerç i els nostres veïns i veïnes”, ressalten des de la Unió Gremial. Sota el títol ‘Històries del Comerç Local’, el col·lectiu busca posar en valor i visibilitzar senyals tan característics d’aquest sector com el tracte especial i personalitzat, la confiança, la protecció del medi ambient o la seua col·laboració amb les festes i activitats dels pobles en els quals s’insereixen aquestes associacions.



“La millor manera de mostrar tots aquests valors són les històries, les xicotetes anècdotes que cada dia es generen al nostre voltant i de les quals participem, a vegades com protagonistes, altres com a espectadors de luxe d’escenes quotidianes o no tant. Vivències que volem conéixer, que volem que ens conten els veïns i veïnes que vénen a les nostres botigues, que vénen als nostres despatxos i tallers”, expliquen.



Dues fases

Per a això, la campanya s’ha dividit en dues fases diferenciades. En la primera, AECAL publicarà els citats cartells, tant en xarxes socials com en els principals punts informatius del nucli urbà.



Ja en la segona, Unió Gremial buscarà la implicació de la ciutadania convidant-la a depositar en unes bústies habilitades per a això les seues històries, anècdotes o comentaris que recorden o siguen habituals en relació amb la compra en xicotets establiments. Algunes d’aquestes reflexions es recolliran en un llibre que contarà les històries amb il·lustracions, una publicació “en la qual la gent que compra en el comerç local serà la protagonista”.



Des de AECAL, que recorda que comprant en el municipi “contribuïm a cuidar l’entorn, a donar vida als nostres carrers i a mantindre’ls segurs i nets, a la generació d’ocupació estable i de qualitat i a la distribució de la riquesa”, animen a la població a compartir també els seus textos en xarxes socials amb l’etiqueta #HistòriesDelComerçLocal.