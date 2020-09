L’Associació En Llengua de Signes d’Almussafes organitza el Festival de les Llengües

Se celebrarà el pròxim dissabte 3 d’octubre en horari de matí i vesprada en l’Àgora del parc Central



Durant la jornada s’oferiran diferents activitats gratuïtes relacionades amb la música, la dansa i la tecnologia

L’Àgora del parc Central d’Almussafes acollirà el dissabte 3 d’octubre el Festival de les Llengües de la localitat, un esdeveniment organitzat per l’Associació ‘En Llengua de Signes’ en col·laboració amb l’Ajuntament de la població que naix per a continuar avançant cap a una societat més inclusiva en la qual les persones amb problemes d’audició estiguen plenament integrades. Des de les 10.30 i fins a les 20 hores, s’impartiran diferents tallers sobre calaix flamenc, dansa i realitat virtual. L’assistència és gratuïta.



La jornada començarà a les 10 hores amb la benvinguda a les persones assistents. A continuació, a les 10.30 hores, es durà a terme un taller d’iniciació al calaix flamenc a càrrec del percussionista Edware Bustos i la intèrpret de llengua de signes Bea de la Guardia, els qui donaran a conéixer el seu projecte comú, #Siéntelo. Després, a les 11.45 hores, el professional de la dansa Abel Martí Belda oferirà una sessió d’higiene postural, a la qual li seguirà un segon taller d’iniciació al flamenc, també de la mà de Bustos i De la Guardia.



Les iniciatives es reprendran després del descans per al dinar. A les 16 hores el públic podrà gaudir d’una actuació amb música en directe amb Edware Bustos i Álvaro Deplé com a protagonistes. A les 17 hores està previst que done començament una classe d’iniciació a la dansa contemporània, de nou amb la coordinació d’Abel Martí Bleda. Finalment, a les 18 hores Javier Campos Lleó i Chelo Pons, de l’Associació AVRA, plantejaran un nou taller de realitat virtual que, com la resta de la programació, estarà oberta a tots els públics i comptarà amb intèrprets de llengua de signes.



Després del bon acolliment de I Jornada Inclusiva de Calaix d’Almussafes, celebrada a l’abril de 2019, l’associació manté la seua aposta per aquesta iniciativa i va una mica més enllà per a continuar conscienciant a la ciutadania sobre la importància d’integrar al col·lectiu de persones amb dificultats auditives.



Les persones interessades a participar en la jornada poden contactar amb l’organització per correu electrònic (asociacionenlenguadesignos@gmail.com) o cridant 699 78 51 02, telèfon en el qual s’accepten telefonades, videotelefonades i missatges de WhatsApp i SMS, tot amb la intenció de facilitar al màxim la comunicació a tots els col·lectius.