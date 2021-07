L’Associació Local Contra el Càncer de Sueca obté diverses mencions especials en l’Assemblea General

La labor de l’Associació Local Contra el Càncer de Sueca ha sigut reconeguda amb diverses mencions especials en la 59 Assemblea General Ordinària de l’Associació Espanyola contra el Càncer, celebrada en el Palau de Congressos de València. L’acte va comptar amb l’assistència de socis, voluntaris i les Juntes Locals de la província, entre elles la de Sueca, representada per la seua presidenta, Sacra Ortells, i diverses de les seues membres.

La trobada va servir per a informar sobre els comptes dels últims exercicis 2019 i 2020 (ja que l’any passat no es va poder celebrar l’assemblea a causa del Covid); així com sobre el conjunt d’activitats que es realitzen al llarg de l’any; les investigacions que es duen a terme gràcies a les beques que concedeix l’associació; i els últims avanços obtinguts contra la malaltia. En l’apartat de les mencions especials, l’Associació Local Contra el Càncer de Sueca va rebre diverses d’elles per haver superat la recaptació, tant en 2019 com en 2020, respecte als anys anteriors, i per haver sigut Sueca la població que més diners havia aconseguit recaptar de tota la comarca de la Ribera Baixa. En xifres, el municipi de Sueca ha aconseguit recaptar, durant l’any 2020, 24.632,99 euros, aconseguint un increment de 1.641,99 euros respecte a 2019.

“Per a nosaltres és una grandíssima satisfacció comprovar tots els avanços que s’aconsegueixen en investigació gràcies les accions que es duen a terme, i saber que Sueca ha contribuït a tot això. Des de l’associacio, volem donar les gràcies a la ciutadania de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, per la seua participació activa en totes les iniciatives que es realitzen”, ha expressat Sacra Ortells, presidenta de l’Associació Local Contra el Càncer.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut mostrar el seu agraïment, i el de tota la corporació municipal, a l’Associació Contra el Càncer de Sueca. “La nostra ciutat ha demostrat sempre la seua implicació en causes tan importants com la lluita contra esta malaltia o la donació de sang, entre altres. Per això, voldria agrair a tota la ciutadania la seua col·laboració. L’Associació Contra el Càncer, tot i la pandèmia, ha continuat desenvolupant les seues activitats i, fins i tot, ha incrementat la quantia recaptada per a la investigació contra esta malaltia que no entén de colors polítics. Hem de treballar units, posant sempre tots els recursos a l’abast per a fomentar la investigació i la prevenció”, ha assenyalat la primera autoritat municipal, qui ha volgut felicitar públicament la presidenta actual, Sacra Ortells, a l’anterior, Celia Albi, i a totes les membres de l’associació, pel seu treball, al temps que animar-les a continuar en esta línia. Per la seua banda, la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, ha volgut felicitar també, tant a l’associació com a totes aquelles persones que han col·laborat amb la causa a través de donacions, voluntariat…, “per haver aconseguit estas tres mencions, especialment en este any tan difícil de pandèmia, continuant la labor i donant el seu suport a les persones que ho necessiten. M’agradaria també fer una crida a tota la ciutadania que encara no s’ha sumat al projecte perquè s’anime a col·laborar, perquè l’èxit està a continuar investigant”.