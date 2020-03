L’Associació Paiporta Humanitària (APAHU) ofereix una xarrada per a preparar la campanya ‘Vacances en pau’

Print This Post

L’Auditori Municipal de Paiporta acull aquest dijous una xarrada de l’Associació Paiporta Humanitària (APAHU) en què l’entitat paiportina explicarà detalls de la campanya ‘Vacances en pau’, que permet a xiquetes i xiquets sahrauís passar les seues vacances amb famílies d’acollida a terres valencianes.



Durant aquestes estades, les criatures sahrauís reben assistència mèdica i poden disfrutar d’unes condicions climatològiques i de vida més adients en els mesos de més calor al seu país d’origen. La xarrada comença a les 19.00 hores i està oberta a tota la ciutadania interessada a acollir xiquetes i xiquets procedents del Sàhara.



L’Ajuntament de Paiporta ha sigut sempre molt sensible a les necessitats de les entitats de solidaritat amb el poble sahrauí com APAHU. De fet, el consistori subvenciuona la campanya ‘Vacances en Pau’ amb 4.000 euros, i ha estat obert històricament a debatre i aprovar mocions de suport als moviments a favor dels drets del poble sahrauí. A més, un gran nombre de famílies paiportines acullen cada any menors sahrauís a les seues cases durant la temporada estival.